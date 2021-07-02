МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Чтобы дешево отдохнуть в июле, стоит отправиться в Турцию или Абхазию. Тур с перелетом, проживанием, а иногда и питанием по системе "всё включено" можно найти за 25-30 тысяч за двоих на неделю. Об этом рассказали "Известия" со ссылкой на комментарии туроператоров. Более того, некоторые курорты Турции из-за низкой загрузки стали предлагать россиянам скидки на размещение до 40%, но действуют такие акции всего сутки. Австрия разрешила въезд вакцинированным россиянам

ТУРЦИЯ

В пресс-службе туроператора "Интурист" сообщили, что туры в Турцию в июле стартуют по цене от 24,7 тысяч рублей на двоих. В стоимость входят перелет, трансфер и проживание в отеле "три звезды" в Аланье — правда, без питания.

За 25,9 тысяч рублей можно уже неделю провести в трехзвездочном отеле "всё включено" в Махмутларе — это прибрежный поселок под Аланьей. В такую сумму обойдется тур с перелетом из Ростова-на-Дону. Из Москвы — на 2 тысячи дороже, порядка 28 тысяч на двоих. А за 28,9 тысяч рублей можно пожить в трешке с завтраками в Кемере, — отметили в компании.

У туроператора TEZ TOUR путевки в Турцию идут по цене от 29,5 тысяч на двоих — здесь имеется в виду проживание в отеле "три звезды" all inclusive на протяжении семи ночей, вылет — 6 июля.

Туроператор отмечает, что цены есть очень привлекательные, однако нужно понимать, что это будет сверхбюджетный отдых, и не стоит за 25 тысяч рублей ждать сервиса как за 40 тысяч и тем более за 100. "За такие деньги это будут отели на второй-третьей береговой линии с небольшой территорией и скромным выбором блюд. Есть опасность разочароваться, потому что тот сервис, которого наши туристы ждут от Турции, всё-таки начинается от 40 тыс. рублей и выше", — объяснили в пресс-службе туроператора.

В "Интуристе", в свою очередь, посоветовали, что если выбирать, где дешевле, то самые низкие цены на отдых сейчас предлагают курортные поселки Аланьи. Отели Кемера также начали снижать цены и стали выходить в топ самых доступных по цене. При этом самые дорогие курорты Турции — Белек и Сиде. Турция продлит туристический сезон до конца ноября

КУДА, ЕСЛИ НЕ В ТУРЦИЮ

Найти отдых дешевле, чем в Турции, российский турист в июле сможет с трудом. Есть, пожалуй, лишь одна альтернатива — Абхазия.

"Неделя отдыха в объединении пансионатов "Курорт Пицунда" с трехразовым питанием на двоих обойдется всего в 26,5 тысяч рублей. За 24,6 тысяч можно остановиться на базе отдыха без питания. В цену входят перелет, трансфер до места размещения и обратно", — рассказали в "Интуристе".

ПЦР-тест для посещения республики Абхазия российским туристам сдавать не надо, требований по въезду только привитым нет.

Что же касается поездок в Европу, то они выйдут значительно дороже. Так, в Греции можно отдохнуть минимум за 48,2 тысяч рублей на двоих, в сумму входят перелет, трансфер, страховка и проживание в отеле с завтраками, рассказали в компании TEZ TOUR. На Кипре цены стартуют от 68,7 тысяч рублей на двоих, в ОАЭ в июле можно отдохнуть за 68,1 тысяч. При этом в отеле "три звезды" без питания в Дубае можно провести неделю за 56 тысяч рублей на двоих — это очень дешево, добавили в "Интуристе". Туры в Египет стартуют от 73 тысяч рублей. Названы валюты, которые выгоднее и надежнее доллара

Если говорить о Греции, то наиболее бюджетными курортами там считаются Крит и Родос, в последние годы к ним присоединился и Корфу.

Для въезда в Грецию и на Кипр россиянам нужна виза. Обе страны принимают с сертификатами о прививке "Спутником V", но в Греции нужно дополнительно предоставить ПЦР-тест. Без этого анализа также не получится въехать в ОАЭ и Египет.