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https://1prime.ru/tourism/20210702/834097246.html
Туристическим кешбэком воспользовались около полутора миллионов граждан
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Программой туристического кешбэка с 18 марта воспользовались около 1,5 миллиона россиян, было куплено путевок на 27 миллиардов рублей, пять миллиардов уже получено в виде... ПРАЙМ, 02.07.2021
кешбэк, туризм, новости, бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Программой туристического кешбэка с 18 марта воспользовались около 1,5 миллиона россиян, было куплено путевок на 27 миллиардов рублей, пять миллиардов уже получено в виде возврата, заявила глава социального комитета Совфеда Инна Святенко.
"В период с 18 марта по 15 июня программой (туристического кешбэка) воспользовалось почти 1,5 миллиона человек, которые потратили на путешествия 27 миллиарда рублей. Людям по условиям программы автоматически вернулось 5 миллиардов рублей", — сказала Святенко.
Она отметила важность того, что туристический кешбэк распространяется на семейный и на детский отдых. Развитие сервиса и инфраструктуры позволило развивать внутренний туризм, быть востребованным у граждан. "Внутренний туризм переживает некий прорыв", — сказала она.