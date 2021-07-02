МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Программой туристического кешбэка с 18 марта воспользовались около 1,5 миллиона россиян, было куплено путевок на 27 миллиардов рублей, пять миллиардов уже получено в виде возврата, заявила глава социального комитета Совфеда Инна Святенко.

"В период с 18 марта по 15 июня программой (туристического кешбэка) воспользовалось почти 1,5 миллиона человек, которые потратили на путешествия 27 миллиарда рублей. Людям по условиям программы автоматически вернулось 5 миллиардов рублей", — сказала Святенко.

Она отметила важность того, что туристический кешбэк распространяется на семейный и на детский отдых. Развитие сервиса и инфраструктуры позволило развивать внутренний туризм, быть востребованным у граждан. "Внутренний туризм переживает некий прорыв", — сказала она.