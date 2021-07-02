МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") с 1 июля возобновила полеты в турецкую Анталью из Санкт-Петербурга, сообщает перевозчик.

"Авиакомпания "Россия"… с 1 июля возобновила Рейсы выполняются из петербургского аэропорта "Пулково" дважды в деньполеты в Анталью (Турция)", — говорится в сообщении.

На линии эксплуатируются воздушные суда Airbus A320.

РФ в апреле ограничила авиасообщение с Турцией из-за эпидемиологической обстановки в этой стране, с 22 июня оно возобновлено.