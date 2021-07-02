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Авиакомпания "Россия" возобновила полеты в Анталию
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Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") с 1 июля возобновила полеты в турецкую Анталью из Санкт-Петербурга, сообщает перевозчик. "Авиакомпания "Россия"… с 1 июля... ПРАЙМ, 02.07.2021
анталья, туризм, новости, бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") с 1 июля возобновила полеты в турецкую Анталью из Санкт-Петербурга, сообщает перевозчик.
"Авиакомпания "Россия"… с 1 июля возобновила Рейсы выполняются из петербургского аэропорта "Пулково" дважды в деньполеты в Анталью (Турция)", — говорится в сообщении.
На линии эксплуатируются воздушные суда Airbus A320.
РФ в апреле ограничила авиасообщение с Турцией из-за эпидемиологической обстановки в этой стране, с 22 июня оно возобновлено.