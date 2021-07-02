МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Ростуризм в соответствии с рекомендациями ФАС скорректировал условия конкурсов на получение бюджетных грантов для развития внутреннего и въездного туризма, сообщили журналистам в пресс-службе Ростуризма. Туристическим кешбэком воспользовались около полутора миллионов граждан

В Федеральной антимонопольной службе в феврале рассказали РИА Новости, что ведомство возбудило дело против Ростуризма, усмотрев нарушения в процедуре конкурсного отбора на получение грантов для развития индустрии гостеприимства, которые могли привести к ограничению конкуренции. В службе тогда отметили, что из госбюджета было выделено 1,2 миллиарда рублей на 400 грантов.

"Совместная работа ФАС России и Ростуризма позволила сделать условия грантовой программы Ростуризма более удобной для бизнеса и отвечающей целям развития отрасли", — сообщили в Ростуризме. В частности, в рамках изменений повышен уровень информированности участников, прозрачность конкурсных процедур.

Кроме того, обеспечено своевременное выявление возможного конфликта интересов членов конкурсной комиссии, устранены иные юридико-технические неточности. "Помимо этого, порядок рассмотрения заявок рабочими группами конкурсной комиссии более четко регламентирован, также по каждой заявке должны публиковаться индивидуальные баллы, полученные участниками", — добавили в Ростуризме. Туроператоры прогнозируют рост популярности нового направления

В ведомстве также сообщили, что принято решение об изменении механизма проведения следующего грантового конкурса в туризме. "Победители приступят к реализации своих проектов уже в начале 2022 года. На это в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" предусмотрено более 2 миллиардов рублей с акцентом на проектах по обустройству маршрутов в регионах", — сказали в Ростуризме.

Средства на гранты будут выделяться регионам в виде межбюджетных трансфертов, на которые будут проводиться региональные конкурсы. Победителей каждый регион будет определять самостоятельно.

"Все рекомендации ФАС России при проведении следующих конкурсов также будут учтены", — заключили в пресс-службе ведомства.