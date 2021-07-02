МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Туроператор "Дельфин" фиксирует реальные аннуляции туров в Краснодарский край после введения ограничений на заселение в гостиницы региона, на данный момент от поездок на июль отказалось 15% туристов, сообщил РИА Новости гендиректор компании Сергей Ромашкин.

После того, как власти Краснодарского края объявили, что с 1 июля будут принимать только туристов с отрицательным ПЦР-тестом или вакцинированных, а с 1 августа — только привитых, туроператоры сообщали о шквале заявок на аннуляцию туров. На Кубани допустили прием туристов, привитых иностранными вакцинами

"Сейчас идут реальные аннуляции туров в Краснодарский край, и путешественники ждут свои деньги, потому что понимают, что не успеют вакцинироваться до 1 августа. На июль аннулировано уже 15% бронирований. По августу пока немного, потому что мы только сегодня начали эту работу. До этого неделю пытались уговорить администрацию региона смягчить меры и скорректировать условия заезда в пользу ПЦР-тестов. Нам это не удалось", — сказал Ромашкин.

Заявки на аннулирование бронирований на июль в компанию поступали всю прошлую неделю. Массовых снятий бронирований туров на август в туроператоре ждут уже в начале следующей недели.

"Больше половины туристов уйдет с августа, потому что они не успеют привиться. Власти региона исходили из того, что у туристов весь июль впереди, но сегодня 2-е число, а записаться во многих регионах на вакцинацию возможно не раньше 11-го июля, потому что очереди. Вторую прививку они получат только в начале августа, и не уверен, что они сразу же бросятся в объятия Кубани", — добавил глава "Дельфина".

"Сейчас новые туристы не замещают выбывших, потому что бронирования упали в 2,5-3 раза. И мы наблюдаем не загрузку курортов, а разгрузку. Если смотреть по прошлым годам, то мы сейчас должны были войти в период максимальных продаж, а вместо этого пошли на спад", — сказал Ромашкин, отметив, что, по его подсчетам, за неделю после подписания постановления краснодарского губернатора успело привиться меньше процента потенциальных туристов.