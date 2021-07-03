МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Туристический кластер будет создан в Анапе в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. В России падают продажи экскурсионных туров

"Анапа должна стать круглогодичным курортом с рекреационными зонами, которые туристы смогли бы посещать не только в летний сезон. Инструменты национального проекта по туризму дают широкие возможности для создания туристического кластера "Новая Анапа", причем в горизонте двух-трех лет", — сказал Чернышенко, слова которого привели в аппарате вице-премьера.

Заместитель председателя правительства во время выездного совещания в Краснодарском крае также уточнил, что проект будет реализован в станице Благовещенской города Анапы, а его общая площадь составит более 800 гектаров.

"Важный фактор при планировании курорта — это учет интересов местных жителей, природных особенностей территории с акцентом на развитие транспортной логистики. Уверен, глава региона с федеральной поддержкой подойдет комплексно к решению этой задачи. Мы определили, что корпорация "Туризм.РФ" будет активным участником реализации проекта. По предварительным расчетам, инвестиции составят около 250 миллиардов рублей", — добавил Чернышенко.

В аппарате вице-премьера также отметили, что, как сказал мэр Анапы Василий Швец, кластер предполагает строительство более 50 гостиниц трех, четырех и пяти звезд. Кроме того, местные власти ожидают, что создание кластера позволит увеличить туристический поток в Краснодарский край на 2-3 миллиона человек в год и создать 25 тысяч новых рабочих мест.