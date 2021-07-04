МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Первый рейс с путешественниками из Москвы в рамках чартерной программы прилетел на Сахалин, сообщила журналистам глава Ростуризма Зарина Догузова.

"Сегодня из Москвы прилетел первый чартерный рейс на остров Сахалин. Эту летнюю программу мы запустили совместно с правительством Сахалинской области и туроператором TUI Россия. Самолеты будут прилетать каждое воскресение в Южно-Сахалинск из столицы до конца сентября", — сказала Догузова, слова которой привели в пресс-службе ведомства.

Глава Ростуризма также отметила, что благодаря сформированным пакетным предложениям стоимость туристической поездки на Сахалин снизилась практически в три раза. "Сегодня по чартерной программе цена недельного путешествия начинается от 28 тысяч рублей, в нее входят перелет, проживание, трансфер и базовый набор экскурсий. Это уникальное по цене предложение", — добавила она.

"Одна из задач чартерной программы – сделать доступнее и дешевле поездки по стране, в том числе, в отдаленные, труднодоступные регионы России, которые многие мечтают увидеть. Например, при нашей поддержке уже летают (с 2020 года — ред.) доступные по цене летние чартеры в Бурятию, на уникальный Байкал. Таким образом, мы даем возможность нашим туристам разнообразить форматы отдыха и открыть для себя новые направления для путешествий по стране", — уточнила руководитель ведомства. Россияне стали больше тратить на здоровье домашних животных

В пресс-службе Ростуризма сообщили, что в 2021 году на чартерную программу по России правительством выделено 1,2 миллиарда рублей. В текущем году планируется запустить не менее 12 чартерных направлений по стране, по которым стоимость отдыха будет снижена в среднем в два раза.