МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Власти Кипра признают российские сертификаты о вакцинации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью министра туризма республики Савваса Пердиоса.

По его словам, туристы из России обязаны делать два ПЦР-теста, один за 72 часа до приезда на Кипр, второй по прибытии в страну (это обойдется примерно в 30 евро). Однако те, кто прошел полный курс вакцинации, избавлены от необходимости сдавать тест во второй раз. "Если кто-то является вакцинированным, тест не нужен", — заявил Пердиос РИА Новости. Названа сумма, которую россияне готовы потратить на отдых этим летом

Помимо этого, министр отметил, что власти Кипра уже сталкивались с подделкой документов о вакцинации. "Но мы верим, что механизм, который мы применяем, нас защищает", — отметил Пердиос. Он напомнил, что штрафы за фальшивые сертификаты составляют 300 евро.

Согласно информации минздрава Кипра, ежедневно в аэропортах выявляется несколько инфицированных COVID-19. "Каждый день на Кипр прибывает примерно 20 тысяч человек, 4-5 обнаруженных случаев это очень, очень маленькое количество. Были случаи и из России, но были и из других стран, что естественно", — рассказал министр туризма. По его словам, заболевшие и их близкие помещаются в карантин, причем в разные гостиницы. "За эти отели платит государство", — подчеркнул Пердиос, добавив, что на Кипре внимательно относятся к инфицированных и их семьям, оказывают заботу, в которой те нуждаются. "Но важно знать остальным, что эти люди изолируются, чтобы не было распространения коронавируса", — отметил министр.