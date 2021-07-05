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Россия с 12 июля разрешает полеты в Турцию еще из 13 городов
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Россия с 12 июля разрешает полеты в Турцию еще из 13 городов России, сообщает Росавиация. "В соответствии с решением Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения... ПРАЙМ, 05.07.2021
авиасообщение, турция, туризм, туризм, новости, бизнес, транспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Россия с 12 июля разрешает полеты в Турцию еще из 13 городов России, сообщает Росавиация.
"В соответствии с решением Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ увеличено количество российских городов, из которых разрешено выполнение регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок в Турцию. С 12 июля 2021 года российские и турецкие авиакомпании смогут выполнять полеты из 45 международных аэропортов России, в том числе из Барнаула, Белгорода, Волгограда, Воронежа, Калуги, Краснодара, Липецка, Нальчика, Оренбурга, Саратова, Сочи, Тюмени и Южно-Сахалинска", — говорится в сообщении.
С 12 июля также будут возможны полеты в турецкий Измир. Ранее уже было возобновлено авиасообщение в пять городов Турции: Стамбул, Анкара, Анталья, Даламан, Бодрум.