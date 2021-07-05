МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Россия с 12 июля разрешает полеты в Турцию еще из 13 городов России, сообщает Росавиация. В "Газпром нефти" оценили влияние санкций на сотрудничество с Италией

"В соответствии с решением Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ увеличено количество российских городов, из которых разрешено выполнение регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок в Турцию. С 12 июля 2021 года российские и турецкие авиакомпании смогут выполнять полеты из 45 международных аэропортов России, в том числе из Барнаула, Белгорода, Волгограда, Воронежа, Калуги, Краснодара, Липецка, Нальчика, Оренбурга, Саратова, Сочи, Тюмени и Южно-Сахалинска", — говорится в сообщении.

С 12 июля также будут возможны полеты в турецкий Измир. Ранее уже было возобновлено авиасообщение в пять городов Турции: Стамбул, Анкара, Анталья, Даламан, Бодрум.