МОСКВА, 5 июл – ПРАЙМ, Валерия Княгинина. Ситуация с российскими туристами, которые оказались изолированными на Кубе из-за положительных ПЦР-тестов на коронавирус, заставляет задуматься – что делать, если вы заболели на отдыхе? Ведь помимо самой болезни, вам придется решать множество непростых вопросов. Россияне без прививки смогут вакцинироваться на Кубани по месту отдыха

С середины июля открылись десятки популярных у россиян заграничных курортов. При въезде в большинство из них требуется свежий ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию или сертификат об успешной вакцинации. Однако поймать коронавирус по пути на курорт или уже на самом пляже все же можно. Особенно актуальной эта тема стала после того, как у более чем 100 российских туристов по прилете на Кубу оказались положительные тесты на COVID-19. Эксперты рассказали, что делать туристам, если в отпуске вы заболели коронавирусом

Куба в этом году ввела новые правила въезда россиян в страну – помимо ПЦР-теста, сделанного в России за 72 часа до вылета, они должны сдать еще один тест уже по прибытии. Его результат приходит в течение 24 часов. С начала июля российских туристов массово изолируют из-за "местных" положительных тестов.

Сами изолированные в социальных сетях заявляют, что никто из них не болеет — многие привиты и имеют на руках справки о наличии антител, результаты ПЦР-тестов, сделанные в день вылета. Генеральный консул РФ на Кубе Нана Мгеладзе не исключила, что такое количество положительных ПЦР-тестов связано с тем, что что-то не в порядке в лабораториях.

После проведения повторных тестов те, у кого они оказались отрицательными, могут продолжать отдых, однако часть россиян все еще остаются в изоляции. Никакой компенсации за испорченный отпуск в подобных случаях туристам не полагается. "Это ситуация, о возможности наступления которой предупреждены все туристы, направляющиеся на Кубу", — пояснила директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

ЕСЛИ ЗАБОЛЕЛ НА ОТДЫХЕ

От такого не застрахован ни один отдыхающий – ни в России, ни за рубежом. Эксперты рассказали агентству "Прайм", что делать при обнаружении тревожных симптомов на отдыхе.

Если вы начали подозревать у себя коронавирус, алгоритм действий достаточно прост. Для начала необходимо известить персонал гостиницы и самоизолироваться в номере.

"Ряд зарубежных курортов выделил целые корпуса отельных комплексов под заболевших, поэтому проблем с обслуживанием возникнуть не должно. Самоизоляция касается и тех, с кем турист приехал на отдых и проживает в одном номере", — говорит Уткин.

После этого медперсонал гостиницы или ближайшей больницы сделает вам ПЦР-тест. Если вирус подтверждается, то отдыхающие должны быть изолированы примерно на две недели, в зависимости от курорта.

В это же время в обязательном порядке нужно обратиться в страховую компанию, которая обязана помочь с решением вопросов по изоляции и лечению.

Отдыхающим в России, конечно, в этом плане намного проще – у россиян есть полис ОМС, действующий на всей территории страны. Все необходимое медицинское сопровождение будет оказано бесплатно, а домой в случае подтвержденного вируса и болезни вы уедете после завершения лечения и срока изоляции. Медицинское учреждение выдаст больничный, если отпуск вынужденно затянется, и вы не выйдете на работу в срок. Возврат или перенос билета осуществляется согласно условиям и тарифам.

СТРАХОВКА РЕШАЕТ ВСЕ

Что касается тех, кто отдыхает за рубежом, то ответственность за свои риски они несут сами.

Для этого следует заранее приобрести страховой полис, включающий в себя медицинское обслуживание и покрытие расходов при заболевании коронавирусом в отпуске. Такие продукты сейчас предлагают многие страховщики. Помимо стандартной страховки для выезжающих, существуют расширенные или travel-полисы, в которые входят расходы на лечение, обследование, проживание на карантине и транспортировку.

"Стоимость программ страхования зависит от рискового наполнения, срока и страны поездки, количества застрахованных лиц и их возраста, добавления спорта или активного отдыха в покрытие, а также включения дополнительных рисков, таких как отмена поездки, страхование от несчастного случая, страхования багажа, страхование гражданской ответственности перед третьими лицами или защиты имущества на время поездки", — рассказал начальник отдела андеррайтинга и методологии "АльфаСтрахование" Антон Колегов.

Наличие полиса упрощает жизнь, если вы заболели на отдыхе. "В таком случае у отдыхающего сразу отпадет необходимость в сверхрасходах на возможное лечение, в том числе стационарное. При этом нужно удостовериться, что страховая имеет сервисный центр на том курорте, куда предполагается поездка", — отмечает ведущий юрист компании Объединенный юридический центр "Парфенон" Павел Уткин. Российские туристы начали менять путевки в пользу Турции

Если, находясь за рубежом, застрахованный почувствовал недомогание и характерные признаки COVID-19 (слабость, боль в мышцах, повышение температуры тела, потеря обоняния), ему следует оставаться в номере отеля или по месту проживания и обратиться в Сервисный центр страховщика для получения медицинской помощи.

"При регистрации обращения необходимо подробно описать симптомы специалисту контакт-центра, который сориентирует по поводу дальнейших действий и займется организацией медицинской помощи", — говорит начальник управления урегулирования убытков розничного бизнеса компании "Ингосстрах" Максим Максимкин.

Он также отмечает, что регламенты оказания медицинской помощи при выявлении COVID-19 могут различаться в зависимости от внутренних протоколов страны пребывания. Аналогичная ситуация с перечнем случаев, в которых страховой полис покроет расходы.

"Если заболевание будет проходить бессимптомно, но результат теста на COVID-19 окажется положительным, пациент будет направлен на самоизоляцию и дальнейшее лечение по месту проживания. В случае острых симптомов турист транспортируется в специализированную больницу для дальнейшего лечения", — поясняет Максимкин.

Если же ПЦР-тест оказался отрицательным, никаких проблем не будет и можно спокойно отдыхать дальше. В случае положительного анализа на коронавирусную инфекцию, изоляция продлится указанный период времени, а страховая будет должна оплатить перелет обратно, добавляет Уткин.