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2021
https://1prime.ru/tourism/20210708/834148939.html
Россияне купили 250 тысяч путевок по программе детского кешбэка
Туризм
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Россияне, начиная с 25 мая, купили 250 тысяч детских путевок по программе возврата 50% стоимости на 6,7 миллиарда рублей, сообщили журналистам в пресс-службе Ростуризма. "На... ПРАЙМ, 08.07.2021
путевки, кешбэк, туризм, туризм, новости, бизнес, финансы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Россияне, начиная с 25 мая, купили 250 тысяч детских путевок по программе возврата 50% стоимости на 6,7 миллиарда рублей, сообщили журналистам в пресс-службе Ростуризма.
"На сегодняшний день по программе куплено более 250 тысяч путевок на общую сумму 6,7 миллиарда рублей. Родителям вернулось в виде кешбэка порядка 3 миллиардов рублей", — сообщил Ростуризм.
Там напомнили, что по "детскому кешбеку" до 15 сентября все желающие могут выбрать и приобрести путевку в детские стационарные лагеря на летние смены и получить возврат в размере 50% оплаченной суммы, но не более 20 тысяч рублей.