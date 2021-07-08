МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Россияне, начиная с 25 мая, купили 250 тысяч детских путевок по программе возврата 50% стоимости на 6,7 миллиарда рублей, сообщили журналистам в пресс-службе Ростуризма. Эксперты увидели завершение "гонки кешбэков" по картам

"На сегодняшний день по программе куплено более 250 тысяч путевок на общую сумму 6,7 миллиарда рублей. Родителям вернулось в виде кешбэка порядка 3 миллиардов рублей", — сообщил Ростуризм.

Там напомнили, что по "детскому кешбеку" до 15 сентября все желающие могут выбрать и приобрести путевку в детские стационарные лагеря на летние смены и получить возврат в размере 50% оплаченной суммы, но не более 20 тысяч рублей.