МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Cоветник египетского посольства в России Ахмад Абд-Элмуиз в беседе с РИА Новости назвал российским туристам способы получения визы в Египет.

По его словам, туристы, которые едут на курорт, могут получить визы прямо в аэропорту прибытия. Кроме того, россияне могут обратиться в египетское посольство и консульство. Однако в связи с пандемии коронавируса потребуется записаться на прием заранее на сайте посольства, уточнил Абд-Элмуиз. "Мы работаем регулярно и готовы предоставить любое количество виз", — подчеркнул представитель посольства. Названа примерная стоимость тура в Египет после открытия чартеров

Россиянам, вакцинированным "Спутником V", не требуется справка с отрицательным ПЦР-тестом, необходим только сертификат, подтверждающий получение двух компонентов вакцины, пояснил Абд-Элмуиз. "От граждан, которые не получили вакцину, требуется одно из двух: либо тест ПЦР, проведенный в течение 72 часов, либо тест ПЦР, проведенный в аэропортах в Египте, в таком случае требуется карантин несколько часов до получения результатов анализа. Если анализ отрицательный, проблем не будет", — добавил советник посольства.