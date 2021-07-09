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Курорты Кубани с 1 августа начнут принимать туристов по ПЦР-тестам
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С 1 августа на курорты Кубани можно будет приехать с отрицательным ПЦР-тестом, но отдыхающие должны будут привиться в течение трех дней после заселения, сообщил губернатор... ПРАЙМ, 09.07.2021
covid-19, пандемия, кубань, туризм, туризм, новости, бизнес, здоровье, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. С 1 августа на курорты Кубани можно будет приехать с отрицательным ПЦР-тестом, но отдыхающие должны будут привиться в течение трех дней после заселения, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Глава Кубани сообщил, что последние две недели власти фиксируют рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе, отметив, что 5 июля был достигнут максимум за всё время с начала пандемии — 214 новых случаев.
"В условиях ухудшения эпидобстановки на первый план выходит вакцинация. Тем более, что в крае продолжается курортный сезон. Сейчас мы заселяем гостей только при наличии ПЦР-теста или сертификата о вакцинации. Вместе с вице-премьером Татьяной Голиковой приняли решение: с 1 августа можно будет приехать на курорты края с отрицательным ПЦР-тестом, но отдыхающие должны будут привиться в течение трёх дней со дня заселения", — написал Кондратьев в своём Telegram-канале.
Как отметил губернатор, вакциной отдыхающие будут обеспечены, для этого власти Кубани уже направили соответствующее письмо федеральным органам с просьбой выделить краю дополнительно 300 тысяч доз вакцины.