КАИР, 9 июл — ПРАЙМ. Египетский туристический сектор рассчитывает принимать от 300 до 400 тысяч российских туристов в месяц после отмены указа о запрете полетов на курорты Египта, заявила РИА Новости замминистра туризма арабской республики Гада Шаляби. Туроператоры оценили новые правила отдыха на Кубани

В четверг на официальном портале правовой информации был опубликован документ, которым президент России Владимир Путин отменил свой указ, запрещавший полеты на курорты Египта и рекомендовавший туроператорам и турагентам воздерживаться от продажи туров с такими перелетами.

"Эта новость была очень горячо встречена в египетском туристическом секторе. Решение президента России подтверждает глубину и доверие в отношениях между нашими странами", — сказала заместитель министра.

По словам Шаляби, в Египте ожидали, что Россия в скором времени снимет запрет на полеты в курортные зоны, поэтому готовиться принимать российских туристов там стали заранее.

"Туроператоры сильно рассчитывают на 300-400 тысяч туристов из России в месяц. Это хорошие цифры, надеемся, что они вырастут. Курорты и отели Египта готовы принять это количество туристов", — заявила Гада Шаляби.

Регулярные рейсы из России в Каир были восстановлены в апреле 2018 года после перерыва с ноября 2015 года из-за крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом. В конце апреля пресс-служба президента Египта сообщила, что Каир и Москва договорились о полном возобновлении авиасообщения.