ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 июл — ПРАЙМ. Власти Камчатки с 15 июля вводят ограничения на работу заведений общепита после 23:00 из-за роста заболеваемости COVID-19, сообщает пресс-служба правительства Камчатского края со ссылкой на вице-губернатора Александра Кузнецова.

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"Для объектов общепита, ресторанов вводятся ограничения по режиму работы — до 23:00, после чего возможна работа только на вынос. Кроме того, будет запрещена деятельность ночных клубов, проведение дискотек", — приводятся в сообщении слова Кузнецова.

Кроме того, строителям, которые прибывают на Камчатку для работы вахтовым методом, необходимо будет проходить ПЦР-тестирование, сдавать тесты на наличие антител и иметь на руках сертификат о вакцинации, добавили в правительстве, уточнив, что ранее такие требования предъявляли к рыбакам и работникам горнорудной отрасли.

Ранее сообщалось, что с 15 июля все туристы, прилетающие на полуостров, должны будут предоставлять результаты ПЦР-тестирования, а для вахтовых рабочих рыболовецкой и горнорудной отраслей введена обязательная вакцинация. Запрещены массовые мероприятия в закрытых помещениях. Введены ограничения по проведению мероприятий на открытом воздухе – численность участников не должна превышать 100.