ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 июл — ПРАЙМ. Власти Камчатки с 15 июля вводят ограничения на работу заведений общепита после 23:00 из-за роста заболеваемости COVID-19, сообщает пресс-служба правительства Камчатского края со ссылкой на вице-губернатора Александра Кузнецова.

Курортный сезон в Анапе

Отдых на российских курортах стал еще дешевле

Ранее соответствующее предложение озвучила глава регионального Роспотребнадзора Яна Господарик, отметив, что на полуострове отмечают подъем заболеваемости среди молодежи.

"Для объектов общепита, ресторанов вводятся ограничения по режиму работы — до 23:00, после чего возможна работа только на вынос. Кроме того, будет запрещена деятельность ночных клубов, проведение дискотек", — приводятся в сообщении слова Кузнецова.

Кроме того, строителям, которые прибывают на Камчатку для работы вахтовым методом, необходимо будет проходить ПЦР-тестирование, сдавать тесты на наличие антител и иметь на руках сертификат о вакцинации, добавили в правительстве, уточнив, что ранее такие требования предъявляли к рыбакам и работникам горнорудной отрасли.

Ранее сообщалось, что с 15 июля все туристы, прилетающие на полуостров, должны будут предоставлять результаты ПЦР-тестирования, а для вахтовых рабочих рыболовецкой и горнорудной отраслей введена обязательная вакцинация. Запрещены массовые мероприятия в закрытых помещениях. Введены ограничения по проведению мероприятий на открытом воздухе – численность участников не должна превышать 100.