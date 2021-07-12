МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Идеальными вариантами отпуска более 60% россиян считают пляжный отдых на отечественных или зарубежных курортах, однако порадовать себя такой поездкой этим летом планируют лишь около трети граждан, говорится в исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

"Идеальный отпуск, по мнению 33,6% россиян, – это пляжный отдых на отечественных курортах. Реализовать эту возможность нынешним летом планируют 29,8% респондентов", — выяснили специалисты.

В то же время более четверти россиян (26,6%) идеальным отдыхом называют отпуск на курортах за пределами России, но посетить их этим летом надеются лишь 4,7% опрошенных.

Около 13,6% россиян считают лучшим вариантом отпуска экскурсионную поездку по России, и 11,5% опрошенных заявили о намерении совершить такое путешествие. Предпочтение зарубежному экскурсионному туризму отдали 6,7% участников опроса, но только 0,6% респондентов рассчитывают совершить такую поездку этим летом.

Примерно 14% россиян видят свой лучший отпуск дома или на даче, а в действительности отдыхать подобным образом планируют значительно больше людей – 40,4%.