МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. В последние годы цены в Египте сильно выросли, в том числе и на продукты питания. Поднимать стоимость номеров отели не спешат, чтобы привлекать как можно больше туристов. От этого прежде всего страдает качество предлагаемой еды и напитков, особенно в египетских отелях, работающих по программе "олл-инклюзив". Экономят всеми возможными способами: вместо свежих мяса и рыбы туристам дают дешевые замороженные полуфабрикаты, соки и газировку разбавляют водой, алкоголь — льют из картонных пакетов. Об этом сообщает газета "Аргументы и Факты" со ссылкой на интервью с владельцем крупного турагентства в Хургаде Мохаммедом Шабиром. Египет готов принимать до 400 тысяч россиян в месяц

По оценкам Шабира, "в среднем египетская гостиница (три-четыре звезды) тратит на пребывание отдыхающего — 13-14 долларов в день: то есть около 1 000 рублей. За эти средства человека нужно кормить завтраком, обедом и ужином, он будет пить вино, пиво, водку, ром, виски, газировку (местного производства), у пляжа брать картошку фри и бутерброды. Прибавьте сюда электричество для света и кондиционера, зарплату обслуживающему персоналу — не сомневайтесь, всё это оплачивает курортник". Сотрудница турагентства Людмила Маркова (имя изменено — ред.), живущая в Хургаде уже 20 лет, говорит, что в целях экономии еда закупается в основном импортная, у оптовых поставщиков: самая дешёвая мороженая курятина, такая же говядина и рыба. „Выезжают" гостиничные рестораны на овощах — они в Египте в сезон недорогие, копейки стоят, поэтому их стоит выбирать в первую очередь. Отели дешевеют каждый год процентов на пять, и выход для них такой — положить на блюдо ещё больше риса".

Другими словами, лучший совет — это не экономить на отдыхе. "Надо внимательно смотреть, какую цену ты платишь, — отметил Шабир. — В Египте четырёхзвёздочные отели могут отличаться друг от друга колоссально. Наивно думать — если ваш номер на двоих стоит 50 долларов в сутки, вам за эти деньги подадут оленя на вертеле, фаршированного чёрной икрой. Египет далеко не копеечная страна — та же курица-гриль на улице продаётся за 50 фунтов, а это 240 рублей — совсем как в Москве. То, что отпускники не доели вчера, им сервируют сегодня — просто в другом виде". Названа примерная стоимость тура в Египет после открытия чартеров

Впрочем, за сроками годности еды следят тщательно. В отели регулярно приезжают инспектора санинспекции — стоит гостинице накормить людей просроченными продуктами, ее моментально закрывают. Поэтому любая подача гостям хоть чуть-чуть несвежих продуктов просто исключена.