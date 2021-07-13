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Авиакомпания Pegas Fly запустила чартеры из Владивостока в Анталью
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Авиакомпания Pegas Fly во вторник запустила первый после восстановления авиасообщения с Турцией чартер из Владивостока в Анталью, сообщает международный аэропорт Владивостока... ПРАЙМ, 13.07.2021
турция, владивосток, туризм, туризм, новости, бизнес
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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ВЛАДИВОСТОК, 13 июл — ПРАЙМ. Авиакомпания Pegas Fly во вторник запустила первый после восстановления авиасообщения с Турцией чартер из Владивостока в Анталью, сообщает международный аэропорт Владивостока.
"Сегодня ранним утром авиакомпания Pegas Fly выполнила свой первый рейс из Владивостока в Анталью после восстановления авиасообщения с Турцией. Самолет авиакомпании перевез 220 пассажиров на побережье Средиземного моря", — говорится в сообщении.
Полеты на турецкий курорт планируются один раз в две недели по вторникам. Чартерные рейсы будут выполняться на Boeing 767-300. Время в полете — 11 часов.
Решение о возобновлении авиасообщения с Турцией было принято во второй половине июня оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. С 22 июня в Турцию из России начали осуществляться регулярные и чартерные рейсы.