МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Мошенники решили нажиться в период летних отпусков и придумали схему обмана туристов с помощью подложных сайтов для бронирования жилья: сначала они регистрируют несуществующий отель на одном из настоящих агрегаторов, а потом выманивают деньги с помощью сайта-двойника, рассказал РИА Новости исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст. Эксперт объяснил, можно ли разбогатеть, получив внезапный крупный выигрыш

"Мошенники регистрируют несуществующий отель или апартаменты на платформе бронирования и начинают принимать заявки на проживание. После получения первых обращений они связываются с туристами напрямую и просят еще раз подтвердить бронирование, введя данные своей банковской карты на сайте. Причем ссылка на оплату, которую высылают мошенники, ведет на поддельную интернет-страницу, очень похожую на сайт бронирования. Потребитель может не подозревать, что, вводя данные карты и подтверждая операцию, он в действительно совершает перевод другому лицу – мошеннику", — описал действие схемы эксперт.

Строго говоря, платформа бронирования отелей в этой схеме не несет ответственности за кражу, поясняет Шуст. Потребитель вводит данные карты на стороннем сайте, созданном мошенниками, и никакого отношения к официальному сайту системы бронирования не имеющем. По мнению эксперта, есть несколько правил, соблюдение которых позволит обезопасить себя от такого мошенничества. Во-первых, не следует взаимодействовать с гостиницей по финансовым вопросам в мессенджерах, по телефону или электронной почте.

"Если бронирование осуществлялось через платформу, то и коммуникации должны вестись только через нее. Надо понимать, что специальные сервисы бронирования появились как раз для защиты прав потребителей, они берут на себя риски недобросовестности отелей. Любые договоренности с гостиницей, достигнутые за пределами платформы, не будут иметь силы", — подчеркивает эксперт. Эксперт дал прогноз по ключевой ставке до конца года

Во-вторых, в абсолютном большинстве банков карточные переводы должны подтверждаться одноразовым паролем, который приходит по смс, а в сообщении всегда указывается назначение платежа. Необходимо внимательно убедиться, что оно соответствует той операции, которую вы совершаете — если есть сомнения, лучше позвонить в банк. В-третьих, следует стараться не вводить данные карт на неизвестных или подозрительных сайтах. К сожалению, мошеннические интернет-страницы хорошо маскируются под легитимные. Не будет лишним проверить, например, название сайта, его адрес. В случае сомнений – связаться по телефону с платформой бронирования по телефону, указанному в полученном подтверждении брони, рекомендует эксперт.

По всей вероятности, в такой схеме мошенники не оказывают на потребителей серьезного давления, заставляя их совершать операции немедленно. Это надо использовать себе на пользу: в случае сомнений, проконсультируйтесь с банком, платформой бронирования или знакомыми, которые уже пользовались ее услугами, дает совет эксперт. "К сожалению, как и в иных случаях социальной инженерии возврат денег затруднен: формально, клиент сам ввел данные карты и подтвердил операцию. В этой ситуации может быть полезно связаться с платформой бронирования, чтобы они убрали со своего сайта поддельный отель, а также с вашим банком – там дадут подробную консультацию по последующим шагам", — советует Шуст.