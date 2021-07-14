МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Индустрия туризма начинает постепенно восстанавливаться на фоне смягчения коронавирусных органичений: в России число бронирований туристических путешествий достигло 51% от уровня до пандемии, говорится в исследовании международной платежной системы Mastercard. Россияне не отказываются от Турции, несмотря на риски заражения COVID

"В России показатель по корпоративным поездкам составляет 35% от 2019 года, а число бронирований туристических путешествий достигло 51% от уровня до пандемии", — выяснили авторы исследования.

По их наблюдению, после частичного открытия границ в мире проявились несколько востребованных туристических направлений. "Количество поездок по отдельным доступным маршрутам – например, между Австралией и Новой Зеландией, между США, Латинской Америкой и Карибским бассейном, – совпадает с уровнем до пандемии, а в некоторых случаях и превышает его", — рассказали аналитики.

Исследование института экономики Mastercard основано на обобщенных анонимных данных по платежам в сети системы. Проанализировано соотношение таких показателей, как частота совершения деловых и личных поездок, предпочтения путешествовать на ближние или дальние расстояния, а также баланс трат и сбережений. В исследовании рассматривались показатели, полученные в декабре 2019 года и в мае 2021 года.