МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Динамика прибыли туристического сектора показывает, что больше всех в 2021 году в сложившихся условиях выиграют Крым и Краснодарский край; прочие регионы РФ пока не смогли в полной мере реализовать возможности внутреннего туризма, сообщили журналистам аналитики российского агентства "Национальные кредитные рейтинги" (НКР). Аналитики отметили восстановление индустрии туризма в России

"Больше всех в 2021 году на фоне сложившейся обстановки снова выиграют отечественные морские курорты. Прочие регионы РФ, как показывает динамика прибыли, пока не смогли в полной мере реализовать возможности внутреннего туризма", — рассказали аналитики.

В агентстве отметили, что совокупная прибыль отечественного гостиничного бизнеса и индустрии досуга и развлечений за 11 месяцев после снятия большей части карантинных ограничений — с июня 2020 по апрель 2021 года — составила лишь 55% от доковидного 2019 года, или 19,1 миллиарда рублей по сравнению с 34,6 миллиарда рублей.

"Закрытые границы позволили отечественным курортам в два раза превзойти показатели 2019 года. В Крыму и Краснодарском крае компании отрасли не снижали темпов роста прибыли с 2018 года. Крымский туристический сектор за последние 11 месяцев увеличил прибыль на 30% по сравнению с полным 2019 годом, до 811 миллионов рублей, а краснодарский — почти вдвое, до рекордных 3,6 миллиарда рублей. Следует учитывать, что эти данные пока не включают прибыль за летний сезон 2021 года, по итогам которого показатели, скорее всего, продолжат расти", — рассказали в НКР.

Прочие направления внутреннего туризма, по данным аналитиков, так и не оправились от последствий локдауна. В их числе Москва, Санкт-Петербург и Татарстан. Прибыль последнего за исследуемый период сократилась на 77%. Эксперт предупредил о новом способе обмана туристов

"Наибольшие потери понес туристический бизнес в Санкт-Петербурге, который по итогам последних 11 месяцев показал совокупный чистый убыток, в то время как в 2019 году на него приходилось 22% прибыли туристического сектора РФ. Данное обстоятельство объясняется гораздо более длительным периодом административных ограничений в северной столице", — отметили в агентстве.

Аналогичные тенденции наблюдаются и на других направлениях внутреннего туризма, которые так и не смогли оправиться от коронавируса. "Туристический бизнес Красноярского края, Приморья, Свердловской и Тюменской областей со скромной, но стабильно повышавшейся до пандемии прибылью зафиксировал более чем двукратное снижение показателей", — указали в НКР.

Исключением стала Ярославская область, где с 2018 года прибыль от туризма уверенно росла. Прочие туристические маршруты Золотого кольца, напротив, зафиксировали падение прибыли.

"В целом ряде регионов усиливается интерес к локальному туризму выходного дня, который может поддержать туристическую отрасль в целом. Дальнейшее развитие этого вида отдыха зависит от транспортной доступности и общего состояния инфра­структуры", — заключили в агентстве.