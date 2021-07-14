2021-07-14T16:35:27+03:00
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Власти Кубани не планируют смягчать ограничения для туристов
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Власти Кубани не будут отменять требования по вакцинации для желающих заселиться в отели после 1 августа этого года. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу... ПРАЙМ, 14.07.2021
туризм, новости, бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Власти Кубани не будут отменять требования по вакцинации для желающих заселиться в отели после 1 августа этого года. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодарского края.
Там уточнили, что в настоящее время никаких послаблений не обсуждается.
"На данный момент никаких изменений в уже действующие правила для туристов не планируется, — отметили в пресс-службе.
Напомним, что с 1 августа все объекты размещения Кубани обязаны заселять отдыхающих только при условии предъявления:
- сертификата о вакцинации,
- справки о получении первой прививки,
- документа о том, что они переболели в течение полугода.
Также допускается предоставление отрицательного ПЦР-теста. Но в этом случае путешественник обязуется сделать прививку от коронавируса в течение трех дней с момента заселения.