МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Власти Кубани не будут отменять требования по вакцинации для желающих заселиться в отели после 1 августа этого года. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодарского края.

Там уточнили, что в настоящее время никаких послаблений не обсуждается.

"На данный момент никаких изменений в уже действующие правила для туристов не планируется, — отметили в пресс-службе.

Напомним, что с 1 августа все объекты размещения Кубани обязаны заселять отдыхающих только при условии предъявления:

сертификата о вакцинации,



справки о получении первой прививки,

документа о том, что они переболели в течение полугода.



Также допускается предоставление отрицательного ПЦР-теста. Но в этом случае путешественник обязуется сделать прививку от коронавируса в течение трех дней с момента заселения.