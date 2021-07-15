С.-ПЕТЕРБУРГ,15 июл — ПРАЙМ. Отели и турбазы в Карелии с 15 июля будут заселять гостей только с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус или справкой о вакцинации, также может быть предъявлена справка о перенесенной болезни, если с момента выздоровления прошло не более полугода. Снижение нефтяных цен ускорилось до 3-4%

"Подписал распоряжение, в котором уточняется список документов для въезжающих в Карелию на работу или для отдыха. Сотрудники, приезжающие в командировку, вместо отрицательного ПЦР-теста, полученного не ранее чем за 2 дня до приезда, теперь также могут предъявить документ о вакцинации или справку о перенесенном коронавирусе, если с момента выздоровления прошло не более 6 месяцев", — написал глава республики Артур Парфенчиков в соцсети "ВКонтакте".

Он добавил, что эти же документы нужно предоставить гостям из других регионов при заселении в гостиницы, хостелы, турбазы и другие пункты размещения.

"Если их нет, то предъявить результаты обследования на ковид, полученные не ранее чем за 72 часа до заселения. От подростков от 14 до 18 лет потребуется отрицательный ПЦР-тест или справка о перенесенном в течение последних 6 месяцев коронавирусе", — добавил глава региона.

До 1 декабря в Карелии запрещено посещать стационарные организации социального обслуживания жителям, не имеющим отрицательного ПЦР-теста или документа о вакцинации.