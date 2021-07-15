АФИНЫ, 15 июл — ПРАЙМ. В Греции с 15 июля меняется работа ресторанов, таверн, баров, развлекательных центров – в них появятся "чистые" зоны для вакцинированных и переболевших ковидом, где они смогут находиться без масок, и "смешанные" зоны, где будут принимать и невакцинированных людей с отрицательным тестом на коронавирус. Туроператор рассказал, сколько россиян выбрали внутренний туризм

Таким образом власти страны пытаются стимулировать вакцинацию населения.

"Чистые" и "смешанные" зоны появятся в предприятиях общепита, а также в кинотеатрах, театрах и центрах, где проводятся шоу, развлекательные и спортивные мероприятия. Однако внутренние помещения предприятий общепита и развлекательных центров с 16 июля по 31 августа смогут принимать только привитых и с заполняемостью не более 85%.

Предприниматель должен выбрать, будет ли он принимать в своем заведении только привитых и переболевших людей или же всех.

"Чистые", свободные от ковида зоны будут работать с наполнением 85%, "смешанные" – с наполнением 50%. У входа в заведение будет вывешен специальный знак.

Отрицательный тест на коронавирус будет обязательным для закрытых помещений и развлекательных центров. Для посещения заведения на открытом воздухе, работающего как "смешанная зона", также необходимо пройти тест.

Входной контроль будет проводиться с помощью приложения, которое подтвердит подлинность свидетельства о вакцинации или перенесенной болезни. Приложение является бесплатным. Правительство заверяет, что не будет нарушений законодательства о защите личных данных и прав всех граждан. "Аэроэкспресс" в июле меняет расписание на Шереметьевском направлении

В случаях, когда посетитель попытается войти несмотря на то, что он не был вакцинирован или не прошел тест, владельцы заведения смогут вызвать полицию, чтобы наложить соответствующие санкции на нарушителя. Если заведение этого не сделает, оно несет ответственность и будет оштрафовано.

Эти меры будут распространяться и на туристов. Как заявили в правительстве, то, что относится к гражданам Греции, применимо и к туристам. Вакцинированные иностранные посетители также должны предъявить свидетельства о вакцинации или болезни, или отрицательные результаты анализов, в зависимости от того, где они находятся. Власти Кубани не планируют смягчать ограничения для туристов

В правительстве заявляют, что создание таких зон — это часть общенациональных усилий по убеждению тех, кто не хочет проходить вакцинацию, и по достижению необходимого уровня вакцинации летом, чтобы избежать новой волны пандемии. В правительстве не согласны с мнением, что этими мерами оно создает раскол среди граждан и разделяет общество.

Правительство "не только не разделяет общество, но и заботится о социальной сплоченности и общественном здоровье", заявил госминистр Йоргос Герапетритис на брифинге в связи с новой системой.

"Все взрослое население может быть вакцинировано повсеместно", — заявил он.

По его мнению, никто в этой стране не оспаривает тот факт, что здоровье выше второстепенной деятельности – развлечения. Он сказал, что речь идет только о некоторых развлекательных мероприятиях, связанных с повышенным риском.

"Другими словами, мы говорим о деятельности, которая касается развлечений в помещении и развлечений на открытом воздухе в очень широком масштабе. Конечно, речь не идет об ограничениях на открытом воздухе, все мы понимаем, что торговые центры, рестораны и другие развлекательные заведения сегодня работают для всех, поэтому в этом смысле никаких ограничений нет", — сказал он.

Госминистр сказал, что "это передовая практика, применяемая за рубежом в странах, где есть развитые административные системы, такие как США, Франция, Дания". Аналитики узнали, какие регионы получат наибольшую прибыль от туризма

"Правительство, принимая предложения комитета по биоэтике и в сотрудничестве с комитетом по инфекционным заболеваниям, внедряет систему, которая одновременно пытается защитить общественное здоровье от новой волны пандемии, но также позволяет как можно более плавно вернуться к экономической и социальной деятельности в том виде, в каком мы хотим ее видеть", — сказал министр развития и инвестиций Адонис Георгиадис.

В Греции с 8 июля уже введены ограничения на работу ночных развлекательных заведений – ночных клубов, баров, предприятий общественного питания – из-за резкого роста количества случаев COVID-19 среди молодых людей. Теперь число посетителей ограничено количеством сидячих мест, нарушителей ждут многотысячные штрафы и закрытие.

Ночные заведения стали основными очагами распространения коронавируса. Более половины случаев инфицирования у молодых людей до 30 лет связаны с ночными клубами, где собирается множество людей.

На следующий день после введения ограничений полиция сообщила о ряде арестов и крупных штрафах за такие нарушения правил работы заведений, как отсутствие маски, несоблюдение ограничений на количество посетителей, обслуживание клиентов во внутренних помещениях. Полиция 14 июля сообщила о 45 таких нарушениях и семи арестах. Штрафы составили от 2 до 5 тысяч евро, а за отсутствие маски – от 150 до 300 евро. Например, в Центральной Греции владельца таверны оштрафовали на 2 тысячи евро за то, что он не поставил антисептик на столы, заведение закрыли на семь дней.

НЕДОВОЛЬСТВО

Владельцы предприятий общественного питания по-разному отнеслись к нововведению.

Генеральный секретарь Ассоциации ресторанов, таверн, кафе и баров префектуры Салоники Михалис Эпитропидис в разговоре с корреспондентом агентства Sputnik Греция выразил недовольство решением правительства, заявив, что они категорически против того, чтобы владельцы магазинов проводили проверки.

"Мы против, особенно в отношении "смешанных" пространств, когда следует проверять клиентов, когда они входят в заведение. Вы не можете заставить бизнесмена нанять еще двух человек в "смешанных" зонах, где наполняемость составляет 50%, чтобы один утром и другой днем стояли у входа для проверок", — сказал он.

Наем двух человек увеличит расходы компании на 2 тысячи евро в месяц в то время когда большинство предприятий, по его словам, изо всех сил пытаются выжить.

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"Доходы являются минимальными по сравнению с тем временем, когда они были закрыты, и я думаю, что оборот, который у них будет, когда эта мера реализуется, вероятно, будет еще меньше", — сказала она.

Никос Геранакис, владелец ресторана PEEK A BLOOM в центре Афин, считает, что это всего лишь "полумера", и она не поможет общепиту, а наоборот создаст множество трудностей.

По его словам, владелец будет вынужден взять на себя роль "вышибалы" и преследовать вакцинированных или невакцинированных.

"Нас накажут, потому что через заведение обязательно пройдет непривитый. Уже в прошлые выходные мы гоняли людей, чтобы никто не стоял, теперь надо гонять и стоящих, и привитых или непривитых. Это крайне сложно или невозможно", — сказал он.

С новой мерой согласен Йоргос, владелец кафетерия в центре Афин, который работает 21 год.

"Нам всем нужно пройти вакцинацию. Предприятия уже поставили на колени карантинами, и у них накопилось слишком много долгов, и если нас закроют снова, это будет катастрофой. Следовательно, эта мера должна быть успешной", — сказал он.