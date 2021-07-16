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Крымские отели ужесточили правила приема туристов
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С сегодняшнего дня, 16 июля, заселение туристов в отели Севастополя без справки о наличии антител либо сертификата о вакцинации от COVID станет невозможным. Теста ПЦР — теперь... ПРАЙМ, 16.07.2021
коронавирус, карантин, севастополь, крым, россия, отпуск, туризм, новости, бизнес, здоровье, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. С сегодняшнего дня, 16 июля, заселение туристов в отели Севастополя без справки о наличии антител либо сертификата о вакцинации от COVID станет невозможным. Теста ПЦР — теперь недостаточно, заявила начальник городского управления туризма Лариса Остапенко.
"С 16 июля на территории Севастополя вводятся новые ограничительные меры. Теперь туристы не смогут заселиться в гостиницах и других местах размещения без предъявления одного из двух документов: сертификата о вакцинации от новой коронавирусной инфекции или справки о наличии антител, выданной не позднее, чем за 30 дней до заселения", — сообщила она.
Напомним, что ранее в отели курортного города можно было заселиться, имея ПЦР-тест с отрицательным результатом. Теперь этого недостаточно.
Уже отдыхающие в отелях Севастополя туристы, кто ранее приехал без указанных документов, выселяться не будут, заверили представители власти.
Помимо этого Севастополь запрещает с пятницы размещение палаточных лагерей.