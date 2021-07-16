МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. С сегодняшнего дня, 16 июля, заселение туристов в отели Севастополя без справки о наличии антител либо сертификата о вакцинации от COVID станет невозможным. Теста ПЦР — теперь недостаточно, заявила начальник городского управления туризма Лариса Остапенко. Ученые перечислили основные осложнения при COVID-19

"С 16 июля на территории Севастополя вводятся новые ограничительные меры. Теперь туристы не смогут заселиться в гостиницах и других местах размещения без предъявления одного из двух документов: сертификата о вакцинации от новой коронавирусной инфекции или справки о наличии антител, выданной не позднее, чем за 30 дней до заселения", — сообщила она.

Напомним, что ранее в отели курортного города можно было заселиться, имея ПЦР-тест с отрицательным результатом. Теперь этого недостаточно.

Уже отдыхающие в отелях Севастополя туристы, кто ранее приехал без указанных документов, выселяться не будут, заверили представители власти.

Помимо этого Севастополь запрещает с пятницы размещение палаточных лагерей.