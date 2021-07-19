МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Амбициозные планы на туристический сезон или полный локдаун страны? Министерство туризма Турции, согласно заявлению его руководителя, не исключает ни одного, ни другого исхода этим летом. По крайней мере, на беспокоящий большую часть турецкого турбизнеса вопрос — есть ли риск того, что Турцию снова закроют этим летом в связи с ростом случаев дельта-ковида в туристических провинциях, министр туризма Мехмет Нури Эрсой ответил следующим образом: "Конечно, нет никаких гарантий, что этого не случится". Об этом сообщает Турпром со ссылкой на CNNTürk.

Отметим, что турецкие источники в том числе обвиняют российских туристов в текущей ситуации с коронавирусом в Анталии. Ранее президент Медицинской палаты Анталии Нурсель Шахин недвусмысленно заявила, что "мы можем испытать новую волну Covid-19 из-за неконтролируемого прибытия туристов". По ее словам, большинство случаев дельта-ковида, объявленных Министерством здравоохранения в стране, сконцентрированы в курортной Анталии, которая, как известно, любима россиянами. Россия и Турция могут начать совместно производить вакцину "Спутник V"

Однако глава Министерства туризма пока далек от того, чтобы действительно "бить тревогу". Он полагает, что Турция входит в процесс "постепенной нормализации". Решающую роль в нем играет вакцинация, уверен он.

При этом Эрсой подчеркнул, что июнь завершился в соответствии с ожиданиями и у туррынка амбициозные цели на июль. "Турция потеряла 65% доходов и 68% количества туристов в 2020 году по сравнению с 2019 годом", — констатировал министр.

По словам чиновника, с последними открытиями в Турции пересмотрены и туристические цели. Так, в стране ждут за текущий год 25 миллионов туристов, а ожидаемый доход составил 20 млрд долларов. "Сейчас все идет хорошо. Мы закрыли июнь в соответствии с нашими ожиданиями. У нас также амбициозные цели на июль", — заявил он. Он также отметил, что "в его сердце" эта цель — 30 миллионов туристов и 23 миллиардов долларов дохода от туризма.