МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) опубликовало приказ о допусках авиакомпаний на выполнение международных рейсов по определенным направлениям. Ни одного нового допуска на полеты в Египет ни одна авиакомпания не получила, а в разделе об отказах названо 231 направление из аэропортов России, в том числе столичных, на курорты Египта. Об этом сообщает РБК.

При этом причина отказа в приказе не написана. "Отказ в допуске авиакомпаний к выполнению регулярных рейсов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх связан с отсутствием рекомендаций оперативного штаба по частотности и количеству полетов на курорты Египта", — сообщил РБК источник в Минтрансе. Власти Турции оценили вероятность повторного закрытия страны из-за COVID

Отмечается, что на полеты из Москвы в Шарм-эш-Шейх получили отказы 6 авиакомпаний, которые собирались выполнять 32 рейса в неделю. На полеты из Санкт-Петербурга в Хургаду отказы в допуске получили 4 авиакомпании, которые запрашивали разрешение на 17 рейсов в неделю. Вдобавок "Уральским авиалиниям" ведомство не разрешило увеличить количество полетов по этому направлению с 3 до 6 в неделю.

Допуск также не получили 6 авиакомпаний, который собирались выполнять 31 рейс из Москвы в Хургаду. На полеты из Ростова-на-Дону в Хургаду отказ получили 7 авиакомпаний с общим количество рейсов 19 в неделю.

Всего в отказном списке числятся 97 направлений из столичных и региональных аэропортов России в Шарм-эш-Шейх и Хургаду.

Отказано в допуске также 56 направлениям в Таджикистан, также на полеты в Узбекистан из 12 аэропортов России.

Как указано на сайте Росавиации, в настоящее время на египетском направлении разрешены полеты из Москвы и некоторых региональных аэропортов в Каир.