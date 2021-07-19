МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Научный совет минздрава Турции может рекомендовать закрыть страну при серьезном ухудшении эпидситуации с COVID-19, заявил РИА Новости представитель министерства культуры и туризма республики. Цены на путевки в Турцию из России за неделю снизились почти на 5%

Ранее министр культуры и туризма республики Мехмет Нури Эрсой заявил, что в Турции не исключают закрытие страны для иностранных туристов в случае резкого роста распространения штамма "дельта" коронавируса, однако пока такой вопрос на повестке не стоит.

"Данное решение не входит в сферу компетенции нашего министерства. Оценка эпидситуации производится постоянно, и если она серьезно ухудшится, то научный совет минздрава Турции представит свои рекомендации, а соответствующие ведомства примут решение. Слова нашего господина министра относятся к этому случаю", — заявил собеседник агентства, комментируя заявление Эрсоя.

Суточный прирост заболеваемости 16 апреля в Турции показал максимум с начала пандемии, составив 63 082 случая, после чего начал постепенно снижаться. В июне-июле он стабилизировался на уровне 5-7 тысяч. С 1 июля в Турции полностью отменен комендантский час в связи с улучшением эпидситуации в стране.

В воскресенье минздрав Турции сообщил о максимальном с конца мая суточном приросте случаев коронавируса – 7680, за сутки от СOVID-19 умерли 66 человек. Глава минздрава Турции Фахреттин Коджа ранее заявил, что число случаев заражения штаммом "дельта" коронавируса COVID-19 в стране возросло за последнюю неделю почти втрое и достигло 750.

В январе в Турции началась вакцинация от коронавируса вакциной CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech, с марта в стране также применяется вакцина Pfizer/BioNTech. В конце апреля Турция разрешила экстренное применение "Спутника V". По данным минздрава Турции, первую дозу вакцин от коронавируса в стране получили около 39 миллионов граждан, две дозы – более 20 миллионов.

Читайте также:

Где хорошо отдохнуть летом-2021 и что для этого нужно