МОСКВА, 18 июл – ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Формула идеального отдыха – у каждого своя. Кому-то важно провести отпуск на морском побережье Турции, а для кого-то лучшей перезагрузкой станет активный туризм по России. Главное не забывать, что эпоха коронавируса накладывает на путешественников целый ряд серьезных ограничений. Планируя отпуск, важно узнать заранее, что вас может ожидать в самых привычных местах, предупреждают опрошенные агентством "Прайм" эксперты. На море поневоле. Как быть, если вы заболели COVID на отдыхе

Информация обновляется едва ли не ежедневно – где-то появляются новые требования, где-то, наоборот, исчезают. Однако даже несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в некоторых регионах России и коронавирусные ограничения, растет спрос на поездки по стране.

Самыми популярными направлениями остаются Краснодарский край, Дагестан, Крым, Алтай и Камчатка. Однако все чаще путешественники выбирают и менее раскрученные места: Сахалин, Териберка (Мурманская область), плато Путорана (Красноярский край).

"Связано это с тем, что у многих путешественников меняются ожидания от поездок, не все стремятся на переполненные людьми пляжи, и многие выбирают не популярные туристические места", — отмечает генеральный директор маркетплейса авторских туров YouTravel.me Ольга Бортникова.

Между тем, по мнению руководителя офиса продаж агентства "Зодиак-Туризм" Андрея Комкова, отдых в России — достаточно своеобразный продут. Его выбирают, как правило, или люди, которые по тем или иным причинам не могут выехать за границу, либо те, кто по идейным соображениям не хочет покидать пределы родины.

"К сожалению, наша отельная база не может пока конкурировать ни с турецкими, ни с египетскими отелями. Если гостиница будет приличного уровня, то цена ее, к сожалению, будет достаточно высокой", — признает специалист. С другой стороны, для многих это наиболее доступное по цене пляжное направление – даже если сервис "хромает". Работникам напомнили, за сколько дней до отпуска можно вакцинироваться

КРЫМ И КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

Итак, подробно остановимся на том, что ждет отдыхающих в России. Наиболее привычные морские направления – Крым и Краснодарский край. Руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова говорит, что средняя стоимость авиабилета в Сочи из всех городов России туда-обратно на июль-август составляет 11 тысяч рублей. Стоимость одной ночи в трёхзвёздочном отеле города стартует от 2 тысяч рублей.

За авиабилет в Анапу и обратно в июле-августе придётся отдать в среднем 12 тысяч рублей, ночь в отеле категории "три звезды" обойдётся примерно в 2100 рублей. Цена перелёта в Геленджик с возвращением во второй половине лета составит порядка 12,3 тысячи рублей, ночь в трёхзвёздочном отеле — около 3 тысяч рублей.

Бортникова советует Геленджик и Анапу как хороший бюджетный вариант для отдыха с детьми: море тут мелкое и очень спокойно. Цены на отдых начинаются от 20 тысяч рублей на троих за неделю.

Планируя путешествие в Краснодарский край в июле-августе помните о введённых в регионе ограничениях для туристов. В июле в отели региона можно заселиться при предъявлении одного из трёх документов: сертификата о полной вакцинации (либо справки о прохождении первого этапа), отрицательного ПЦР-теста (сделанного не ранее 72 часов до заселения) или справки об уже перенесённом заболевании, если со дня выздоровления прошло не более шести месяцев.

А в августе с ПЦР-тестом заселиться получится лишь тем, кто получил медотвод от прививки или готов пройти вакцинацию в течение трёх дней после прибытия.

В Крыму ограничения пока действуют лишь в Севастополе — в отели курортного города можно заселиться, предъявив сертификат о прохождении полного курса вакцинации или справку о наличии антител. За ночь в отеле категории "три звезды" в популярной у туристов Ялте придётся отдать порядка 4000 рублей, а средняя стоимость перелёта в обе стороны в Симферополь составляет 14 тысяч рублей, говорит Шелехова. Стараемся, чтобы туристы не заметили напряжение на курортах

СЕДОЙ КАСПИЙ

Одно из неочевидных направлений для морского отдыха этим летом – Республика Дагестан.

По оценкам Шелеховой, средняя стоимость перелёта в Махачкалу составляет 14,9 тысяч рублей туда-обратно, отель категории "три звезды" в столице региона на побережье Каспийского моря можно найти за 1800 рублей за ночь.

"Важно, что заселиться в места размещения в Дагестане можно при наличии сертификата о прохождении полного курса вакцинации, справки о наличии антител или отрицательного ПЦР-теста, сделанного не ранее 72 часов до поездки", — подчеркивает эксперт.

По словам профессора кафедры индустрии гостеприимства, туризма и спорта РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталии Зайцевой, пляжный тур в этом регионе на одного в середине августа на 7 ночей обойдется в среднем в 25-35 тысяч рублей.

Однако стоит учитывать, что в республике очень разный уровень сервиса в примерно одинаковых по позиционированию гостиницах. Также надо иметь в виду, что на данный момент в регионе всего 5,1% вакцинированных от коронавируса и довольно высокие темпы роста количества заболевших. Отдых за полцены. На что россиянам предлагают заменить Турцию

АБХАЗИЯ

Для тех, кто по каким-либо причинам пока не готов вакцинироваться, собирать справки об антителах или сдавать ПЦР-тест есть вариант отдыха в Абхазии. Добраться сюда можно на поезде прямыми рейсами из Москвы и Санкт-Петербурга, либо добраться до Адлера и там пересечь границу.

Помимо прекрасных природных объектов – Гегский водопад, Новоафонская пещера и, конечно, озеро Рица, это еще и относительно низкие цены на путевки.

На середину августа путевка на 7 ночей на одного обойдется в районе 18-25 тысяч.

"Сервис в отелях разный, при этом много положительных отзывов туристов на услуги гостевых домов и небольших частных отелей", — добавляет Зайцева. К минусам относятся очереди на границе и отсутствие развитой инфраструктуры для туристов.

ТУРЦИЯ

Сейчас для туристов открываются и многие зарубежные страны – правда, на разных условиях. В тройку популярных направлений у россиян традиционно входит Турция. И это неудивительно: страна сочетает в себе невероятное количество возможностей для любителей разного отдыха — от пляжного до активного.

"Если у вас двое детей, и вам нужно попасть к теплому чистому морю, то Турция выглядит наиболее оптимальным соотношением цена-качество", — считает Комков.

Такого разнообразия и изобилия отельной базы, курортов – Cредиземноморское побережье, Эгейское побережье — ни Крым, ни Краснодарский край предложить, к сожалению, не могут, добавляет он.

Найти предложение можно на любой запрос. Средняя стоимость авиабилета из всех городов России туда-обратно на июль-август составляет 21 тысячу рублей, ночь в отеле категории "три звезды" в Анталье обойдется в 2 тысячи рублей. Туры в Турцию на середину августа на 7 ночей на одного колеблются в интервале от 20 до 50 тысяч рублей.

Кроме того, в стране действуют одни из самых простых правил для въезда — необходимо заполнить форму для получения HES-кода и предъявить отрицательный результат ПЦР-тестирования, сделанного не ранее 72 часов до прибытия (или экспресс-тест за 48 часов). Если вы прошли полный курс вакцинации не позднее 14 дней до прибытия или переболели коронавирусом в течение последних шести месяцев, тестирование проходить не нужно, понадобятся лишь соответствующие справки. Туроператор ожидает ажиотажный спрос россиян на путевки в Грецию

ГРЕЦИЯ И КИПР

Аналогичная ситуация на Кипре – туристу необходимо иметь с собой результаты ПЦР-теста, сделанного не ранее 72 часов до въезда, но по прибытии в страну придется снова пройти тестирование. От предоставления ПЦР-тестов и прохождения самоизоляции освобождены туристы, прошедшие полный курс вакцинации (в том числе препаратом "Спутник V").

"Стоимость путевок на Кипр в августе даже немного снизилась после июля, когда цены на путевки на 7 ночей на одного доходила до 73 тысяч рублей. Сейчас туры на этот же срок на Кипр продаются в пределах от 35 до 47 тысяч рублей", — рассказывает Зайцева.

"Аналогичные цены в Греции на этот же период и на этот же срок – от 35 до 50 тысяч рублей на одного", — отмечает она.

В этой стране независимо от наличия сертификата о вакцинации, необходимо все равно не ранее 72 часов до въезда в страну сдать ПЦР-тест или экспресс-тест за 48 часов, и за день до прибытия в страну заполнить определенную форму с указанием своих контактных данных. Без ПЦР-тестов. Какие страны ждут россиян со "Спутником" уже сейчас

ХОРВАТИЯ И АЛБАНИЯ

Кроме того, Россия недавно возобновила авиасообщение с Хорватией. Средняя стоимость авиабилета туда-обратно, по данным OneTwoTrip, — 34 тысячи рублей. Размещение в отеле категории "три звезды" в Дубровнике — 5500 рублей за ночь.

Для въезда в страну россиянам достаточно предъявить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не ранее 72 часов до прибытия (или антиген-теста за 48 часов).

Вакцинированные туристы, в том числе препаратом "Спутник V" (через 14 дней после получения второй дозы), или имеющие справки об уже перенесённой болезни освобождены от тестирования.

По словам Шелеховой, открытие этого лета для российских туристов — Албания.

Добраться до страны можно прямым рейсом, средняя стоимость авиабилета туда-обратно в июле-августе — 42 тысячи рублей. Ночь в отеле категории "три звезды" на курорте Дуррес обойдётся в 2500 рублей. Для въезда туристам не нужно проходить тестирование или предъявлять сертификат вакцинации. Россиянам рассказали всю правду об "олл-инклюзив" в Египте

ЕГИПЕТ

Туристический рынок сегодня находится в ожидании чартерной программы на курорты Египта. Эксперты сходятся во мнении, что это благотворно скажется на ценах, причем абсолютно на все курорты и направления.

"Дело в том, что египетский рынок крайне емкий и разнообразный, где масса предложений на любой кошелек. Есть самые разные отели – от дорогих и фешенебельных до расположенных далеко от пляжей, без инфраструктуры, но при этом стоящих сущие копейки", — говорит Комков.

На прошлой неделе запрет на чартерное авиасообщение с Египтом был отменен, однако дата возобновления туристических рейсов пока не определена.

Летом в стране достаточно жарко, рост популярности Египта у российских туристов может произойти осенью, считает Шелехова.

Сейчас попасть в Хургаду и Шарм-эль-Шейх можно, например, через Каир. Средняя стоимость перелёта в июле-августе — около 40 тысяч рублей за билет в обе стороны, отель категории "три звезды" в Хургаде можно найти за 3000 рублей за ночь.

За 72 часа до вылета россияне должны сделать ПЦР-тест. Исключение составляют привитые туристы, у которых после введения второго компонента препарата прошло более 14 дней. Россияне назвали места для идеального отпуска

НА ДАЧЕ СПОКОЙНЕЕ

Данные правила, как уже говорилось, могут меняться, поэтому проверять их актуальность необходимо непосредственно перед поездкой. Существующие на сегодня риски для путешественников, безусловно, связаны с коронавирусными ограничениями и нестабильной эпидемиологической ситуацией.

Как показала практика, закрыть могут любое направление, исходя из эпидобстановки – причем касается это и российских, и заграничных курортов.

"Поэтому если вы хотите поберечь свое здоровье и нервы, то, возможно, в этом году лучше отдохнуть на даче в Подмосковье или в каких-то близлежащих регионах, которые не вводили жестких требований по ПЦР-тестированию", — заключил Комков.