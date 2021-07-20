МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Власти Вьетнама планируют в скором времени возобновить прием иностранных туристов — въезд в страну будет разрешен вакцинированным путешественникам, в том числе и "Спутником V", а также переболевшим COVID-19. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР). Власти Турции оценили вероятность повторного закрытия страны из-за COVID

Министерство культуры, спорта и туризма Вьетнама к октябрю планирует запустить шестимесячную программу по возобновлению приема иностранных туристов. Первым для путешественников станет доступен остров Фукуок — курорт будет принимать около 2-3 тысяч отдыхающих ежемесячно и размещать их в определенных районах.

Спустя три месяца, на втором этапе программы, квота на прием туристов увеличится до 5-10 тысяч иностранцев в месяц. Помимо этого, география разрешенных для въезда курортов пляжной страны и территория передвижения путешественников будут расширены.

Туристы смогут въехать во Вьетнам при условии прохождения полной вакцинации, в том числе и препаратом "Спутник V" (одобрен во Вьетнаме), либо при предъявлении справки о перенесенном заболевании. В любом случае путешественникам потребуется предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не ранее чем за 72 часа до поездки.

Посещение Вьетнама в рамках пилотной схемы будет возможно только в рамках пакетного тура, поскольку на местные принимающие компании будет возложена обязанность следить за выполнением иностранцами всех санитарных протоколов.

По сообщению вьетнамских СМИ, страна не хочет отстать от Таиланда, который уже пускает привитых туристов на Пхукет и планирует расширить "схему песочницы" еще на три островных курорта.