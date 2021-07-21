МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Российские туристы массово устремились на отдых на Кипр и составили почти половину всего туристического потока в популярную пляжную страну. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Согласно данным министерства туризма республики, путешественники из России заняли первое место по количеству отдыхающих на острове в июне, обеспечив 45,8% турпотока. Росавиация отклонила заявки авиакомпаний на полеты на курорты Египта

Директор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян считает, что такой спрос на направление связан с тем, что сейчас это одна из немногих доступных для отпуска россиянам европейских стран, а электронная провиза туда оформляется очень легко.

При этом, по наблюдениям туроператоров, особенно сильно вырос интерес отечественных путешественников к отдыху в пятизвездочных гостиницах.

"У нас практически не заказывают туры в отели Кипра уровня две-три звезды, зато более 70% продаж составляют отели пять звезд и хорошего уровня четыре звезды", — отметили в компании "Русский Экспресс".

В основном туристы традиционно выбирают для поездок курорты Лимассол и Айя-Напа, на третьем месте Пафос. Тем не менее, дальше середины — конца августа путевки пока не бронируют.