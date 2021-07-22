МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Сервис по поиску авиабилетов Aviasales и AliExpress Россия выяснили, куда летят и что покупают россияне для отпуска этим летом, сообщили РИА Новости в сервисе. Россиян предупредили, за что могут лишить отпуска

"Aviasales и AliExpress Россия составили портрет российского путешественника, изучив тенденции спроса в Москве, Петербурге, Краснодаре, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Уфе и Екатеринбурге", — рассказали в сервисе.

Aviasales узнал, что в отпуске в другом городе или стране россияне в этом году проведут в среднем 11 дней. "Для отдыха пользователи чаще всего выбирают Сочи – на это направление приходится 15% всех забронированных авиабилетов этим летом. Каждый восьмой российский путешественник летит в Симферополь – 13%, еще 9% – в Санкт-Петербург, по 6% – в Анапу, Краснодар и Калининград, 3% – в Геленджик", — добавили в компании.

Аналитики отмечают, что россияне гораздо чаще стали планировать отдых заранее. Они покупают по России авиабилеты в среднем почти за два месяца — за 49 дней до путешествия. "В отпуск с ребенком летит каждый пятый путешественник. А тратят на авиабилеты в этом сезоне в среднем 16 тысяч рублей", — уточнили в сервисе.

AliExpress выяснил, что чаще всего для отпускного сезона россияне покупают внешние аккумуляторы, сумки для путешествий, наушники, купальники, солнцезащитные очки, игрушки для пляжа, головные уборы и пляжную обувь. Больше всего денег на такой комплект для отпуска тратят в Самаре (9,6 тысячи рублей), меньше всего — в Москве (5,9 тысячи рублей).