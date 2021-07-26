МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Мальдивы пересмотрели требования к ПЦР-тестам на COVID-19 для въезда в страну. Теперь тест необходимо сдать не менее чем за 72 часа до вылета (ранее — 96 часов), сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России. Россиянам дали совет, когда покупать валюту для поездки в отпуск

Согласно циркуляру министерства туризма Мальдив, ПЦР-тесты должны иметь и те, кто прошел полный курс вакцинации или переболел COVID-19.

Помимо этого, если пересадка в аэропорту транзита превышает 24 часа, туристу придется сдать повторный тест. Исключение составят лишь дети в возрасте до года, а также граждане и резиденты Мальдив.

По данным АТОР, в августе прямой перелет на Мальдивы обойдется от 24 235 рублей в одну сторону (без багажа).