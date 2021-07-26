МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Стоимость билетов на прямые регулярные рейсы в курортные города Хургада и Шарм-эль-Шейх после открытия авиасообщения будет составлять не менее 70 тысяч рублей на одного человека с учетом перелета туда и обратно. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР). Российским туристам объяснили, как получить визу в Египет

По мнению экспертов, подобная цена на прямые перелеты объясняется наличием высокого спроса и ограниченностью перевозок. Так, для сравнения, стыковочный полет в Египет с пересадкой в турецком Стамбуле в настоящее время можно приобрести за 23 тысячи на одного человека.

Специалисты отмечают, что в Хургаду и Шарм-эль-Шейх может быть запущено до двух грузопассажирских рейсов в неделю, но кардинально на ценообразование и спрос они повлиять не смогут, пока перевозка в страну будет квотируемой.

Напомним, что ранее в июле Росавиация объяснила отказ авиакомпаниям в допуске на полеты в Египет отсутствием решения оперштаба о возобновлении чартерного авиасообщения с курортами страны. Вопрос о предоставлении допусков российским авиакомпаниям на полеты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх будет решаться Межведомственной комиссией.