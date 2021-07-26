МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Порядка 28-30 тысяч россиян при текущей емкости самолетов смогут отправиться в египетские Шарм-эш-Шейх и Хургаду в месяц, тогда как потенциальный спрос мог бы быть не менее 150 тысяч человек, заявил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин. Названа стоимость билетов на курорты Египта после открытия авиасообщения

РФ возобновляет с 9 августа авиасообщение с красноморскими курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх с частотой пять рейсов в неделю на каждом из маршрутов, сообщили ранее в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В штабе отметили, что решение о дальнейшем увеличении числа рейсов по этим маршрутам примут по результатам визита российской делегации в Египет для оценки эпидемиологической обстановки.

"Из-за небольших квот максимально в такой емкости сможет летать не больше 28-30 тысяч человек в месяц, а это крайне мало для прямых рейсов. Потенциальный спрос мог бы быть не менее 100-150 тысяч человек. Это количество рейсов не удовлетворит спроса, но смягчающей ситуацией является то, что сезон находится в преддверии старта", — сказал Горин.

Горин напомнил, что рейсы из России в Египет будут организовываться на паритетной основе и отметил, что текущие перелеты в Каир из России выполняются в статусе регулярных, а это означает, что и рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх также, скорее всего, будут регулярными. По крайней мере, в ближайшие месяцы.

"Также хочется быть уверенными, что и туристические пакеты на этих рейсах можно будет реализовывать, но все понимают, что это усеченный режим", — добавил он.

НУЖНЫ ЧАРТЕРЫ Россиянам дали совет, когда покупать валюту для поездки в отпуск

Горин выразил уверенность, что авиакомпании успеют получить все допуски и разрешения до 9 августа.

"Судя по динамике продаж туров через Каир, проблем не будет. Мы рассчитываем на то, что в какой-то момент будет увеличена квота и часть рейсов, которые возят туристов в Каир повезут их напрямую в Шарм-эш-Шейх или Хургаду. Туристический спрос сформирован, а вот с точки зрения авиационной составляющей нужны допуски, разрешения, слоты и квоты или их отсутствие (именно квот — ред.)", — уточнил он.

Объясняя преимущества отсутствия квот, вице-президент ассоциации привел пример: "Только в турецкую Анталью из российских городов отправляется свыше 150 рейсов в день, тогда как на курорты Египта назначены всего по пять в неделю.

Поэтому в Анталью такие низкие цены. Самая низкая стоимость с перелетом туда-обратно без багажа — 10 тысяч рублей. Чтобы у ассортимента Египта была большая доступность нужна отмена квот, при малых квотах цены останутся динамическими", — пояснил он.

Горин также добавил, что высокие цены на прямые перелеты в Хургаду и Шарм-эш-Шейх ставить нет смысла, потому что средний чек турпакета на курорты этой страны со стыковкой в Каире в отель четыре звезды на неделю сейчас составляет 80 тысяч рублей с перелетом и наземным трансфером, в отель пять звезд — 120 тысяч рублей.

"Если билет на самолет будет стоит от 50 тысяч и выше, то станет очень сложно формировать турпакеты и пока перевозка будет квотируемой, стоимость путевок на египетские курорты будет зависеть от нее. А при малой емкости и большом спросе цена всегда будет повышаться", — добавил собеседник агентства.

Однако вице-президент АТОР отметил одну позитивную тенденцию.

"Квота для всех открытых направлений меняется ежемесячно. Она выдается на курортные города, тогда как раньше, при открытии границ, в приоритете были столицы. Например, в Хорватии это Дубровник, Загреб, Сплит, в Болгарии — Бургас, Варна и София, на Кипре — Ларнака, Пафос, а в Греции — все популярные острова и материковая часть", — сказал он.

Горин выразил надежду, что квоты на египетское направление будут увеличиваться, а в скором времени появятся и чартерные рейсы.

"Египет всегда был доступным направлением, но без чартерной перевозки, на базе регулярной, это направление сделать доступным будет крайне сложно, особенно с такими квотами", — сказал Горин.

Он также отметил, что чартеры необходимо назначить не только из Москвы, но и регионов России.

"Сейчас на курорты Египта стоят только рейсы из Москвы. Очень важно поставить хотя бы по одной частоте из крупных российских городов с международными аэропортами, чтобы туристы не летали транзитом через Москву", — указал вице-президент ассоциации.

ОСЕННИЙ СЕЗОН

Высокий спрос на курорты Египта начинается осенью, когда жара на курортах снижается с отметки в плюс 50 градусов до 28, а на средиземноморских курортах наступает бархатный сезон.

"С точки зрения желания и возможностей туроператоров и компаний, то они есть. Все авиакомпании обладают достаточными слотами, пунктуальность соответствует всем критериям, резервных самолетов достаточно", — уточнил Горин.

Он выразил уверенность, что спрос на курорты Египта со стороны россиян будет высоким.

"У Египта есть преимущества: лететь недолго, прекрасный климат, длинный сезон, высокий ассортимент отелей, уникальный подводный мир. Поэтому у туристов и туркомпаний очень большие ожидания на путешествия в эту страну в осеннем периоде", — заключил собеседник агентства.

Читайте также:

Россиянам дали совет, сколько денег брать с собой в отпуск