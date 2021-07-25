МОСКВА, 25 июл – ПРАЙМ. Стоит исходить из того, в какую страну едет отдыхающий — жизнью в отеле отдых не ограничится, а на элементарный выход в город и для того, чтобы там перекусить или купить сувениры, нужны деньги. Поэтому оптимальным вариантом будет просмотреть записи людей, кто уже был в той стране, куда отправляется турист, и иметь с собой примерно на 30-40% больше средств, которые планируется потратить. Всегда могут возникнуть экстренные ситуации, для которых лучше иметь наличку — от порчи имущества отеля до проблем со здоровьем. Об этом рассказал агентству "Прайм" эксперт департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский. Иллюзия отдыха. Как доверчивых туристов обманывают на курортах

По словам эксперта, нужно понимать, что не во всех странах и городах на каждом шагу можно найти банкомат, поэтому около половины средств, предназначенных для отдыха, лучше точно иметь с собой в виде наличности.

Если инфраструктурная развитость города позволяет быстро снять деньги в случае необходимости, то наличка нужна просто для каких-либо сопутствующих трат – проезда в общественном транспорте, чаевых, маленьких покупок на базарах, рынках, в лавочках.

"Если банк позволяет иметь несколько счетов на одной карте, то в идеале лучше открыть счет в местной валюте и пользоваться картой, заранее предупредив банк о выезде, чтобы избежать блокировки. Единственное, что точно стоит учитывать – карты "Мир" принимаются далеко не во всех государствах", — отмечает эксперт. Отдых на российских курортах стал еще дешевле

Что касается обмена валюты, то идеальный вариант для любого человека, который периодически выезжает из России – иметь инвестиционный счет у брокера и менять валюту без наценок банков. На этом можно сэкономить как минимум 2-3%, а с большими суммами это может быть весьма существенным бонусом, заключил финансист.