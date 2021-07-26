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Россия и Таиланд обсуждают взаимное признание сертификатов о вакцинации
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Россия и Таиланд намерены проработать вопрос о взаимном признании сертификатов о вакцинации против коронавирусной инфекции, сообщается на сайте Роспотребнадзора. В понедельник в... ПРАЙМ, 26.07.2021
таиланд, туризм, новости, экономика, бизнес
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Россия и Таиланд намерены проработать вопрос о взаимном признании сертификатов о вакцинации против коронавирусной инфекции, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
В понедельник в формате видеоконференцсвязи состоялись консультации Роспотребнадзора с министерством здравоохранения Таиланда по вопросам сотрудничества в области профилактики и борьбы с инфекционными заболеваниями, уточнили в ведомстве.
"Россия и Таиланд намерены проработать вопрос о взаимном признании сертификатов о вакцинации против COVID-19, как одного из шагов, необходимого для открытия границ и возобновления сообщения между нашими странами после стабилизации эпидемиологической обстановки, связанной с новой коронавирусной инфекцией", — говорится в сообщении.