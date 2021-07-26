МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Россия и Таиланд намерены проработать вопрос о взаимном признании сертификатов о вакцинации против коронавирусной инфекции, сообщается на сайте Роспотребнадзора. Сколько россиян смогут поехать в Египет

В понедельник в формате видеоконференцсвязи состоялись консультации Роспотребнадзора с министерством здравоохранения Таиланда по вопросам сотрудничества в области профилактики и борьбы с инфекционными заболеваниями, уточнили в ведомстве.

"Россия и Таиланд намерены проработать вопрос о взаимном признании сертификатов о вакцинации против COVID-19, как одного из шагов, необходимого для открытия границ и возобновления сообщения между нашими странами после стабилизации эпидемиологической обстановки, связанной с новой коронавирусной инфекцией", — говорится в сообщении.