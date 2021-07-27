МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Правительство России рассматривает меры по реализации стратегии развития туризма в стране до 2035 года. В нее входит проект по созданию национальной системы бронирования туристических услуг, в первую очередь — отелей и гостиниц. Таким образом, в России может появиться свой отечественный аналог Booking.com. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на свои источники. Туроператор рассказал, сколько россиян выбрали внутренний туризм

Идея создания подобного ресурса обсуждалась еще в 2014 году, в рамках развития туристической отрасли до 2020 года, уточняет издание. Сейчас эта тема вновь становится актуальной, поскольку с октября 2022 года серверы и базы данных авиаперевозчиков о внутренних рейсах должны храниться на территории России. Эксперт, с которым беседовал "Коммерсант", допускает, что аналогичные требования появятся в отношении гостиничной сферы.

В самом Ростуризме пояснили, что план реализации стратегии сейчас находится в активной стадии проработки и его финальный вариант будет готов к концу лета.

Собеседники издания оценивают перспективы единой базы со скепсисом. Во-первых, если сравнивать гостиничную сферу с авиаперелетами, то в последней относительно небольшое число участников, а работа с персональными данными имеет единые стандарты. В туризме же представлено множество организаций и подход у всех разный.

Во-вторых, такой проект может не выдержать уже сложившейся на рынке конкуренции, где присутствуют крупные международные игроки. В первую очередь речь идет о Booking.com, отказываться от услуг которого у гостиниц не будет причин.

В-третьих, законодательные механизмы регулирования туристической сферы все еще имеют ряд пробелов, не позволяющих ей бороться с проявлениями недобросовестной конкуренции.