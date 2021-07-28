МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Роспотребнадзор ожидает открытия Таиланда для туристов из России осенью 2021 года, сообщает Ассоциация туристов России (АТОР). В Турции призвали к более строгим мерам к туристам из России из-за COVID

Россия и Таиланд готовятся проработать вопрос о взаимном признании сертификатов о вакцинации против COVID-19, что может стать началом к открытию границ и возобновлению авиасообщения, отметили в ведомстве. 26 июля Роспотребнадзор и Министерство здравоохранения Таиланда провели видеоконференцию, в ходе которой обсудили вопрос взаимодействия в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологической безлопасности.

Данная встреча может свидетельствовать о скором признании Таиландом российских вакцин, в частности "Спутника V" и открытии границ королевства для россиян. С 15 июля туристы могут прибыть на острова Самуи, Пханган и Тау, однако покидать их иностранцам запрещено.