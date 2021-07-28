МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Ростуризм продлевает текущее окно продаж путевок в рамках туристического кешбэка на месяц, до 31 августа, сообщила журналистам глава ведомства Зарина Догузова.

"Напомню, что текущее окно продаж завершается в конце этой недели, 31 июля. При этом выделенные правительством деньги на программу позволяют нам продлить возможность покупки с кешбэком до 31 августа. Мы такое решение приняли. Таким образом, у туристов есть еще целый месяц, чтобы спланировать поездки на осень", — сказала Догузова.

Глава ведомства уточнила, что сейчас идет очередной этап программы туристического кешбэка. Туристы могут покупать пакетные туры и проживание с возможностью отправиться в поездку с 1 октября и по 24 декабря. В речные и морские круизы можно отправляться с 1 сентября и до окончания навигации. По правилам программы, туристу автоматически на банковскую карточку возвращается до 20% от стоимости поездки.

"Программой с момента ее запуска воспользовалось более 2 миллионов человек", — добавила руководитель Ростуризма. В ведомстве также отметили, что россияне с момента действия туристического кешбэка купили туров и проживания на общую сумму около 35,5 миллиарда рублей. Туристам при этом автоматически вернулось около 6,7 миллиарда рублей. Опрос показал, что россияне не готовы к цифровому рублю

Догузова отметила, что путешествия осенью имеют свои преимущества. "Это и большое количество свободной инфраструктуры, отелей, можно более гибко и дешевле планировать свой отдых. Осенью можно комфортно продолжать путешествовать по югу России с акцентом на культурно-познавательный туризм. Отправиться в Казань, Нижний Новгород, Самару, в Москву, Санкт-Петербург", — сказала она.

"Красива осень в горах. Те, кому нравится активный отдых, едут на Алтай, Кавказ, Сибирь, Урал. И, конечно, осенью актуален оздоровительный отдых, в Кавказских Минеральных Водах, на Белакурихе, и по всей стране. Отдельно хочу порекомендовать речные круизы как особый вид путешествия, сочетающий в себе и отдых на воде, и культурно-познавательный туризм. У нас в стране сотни маршрутов по Волге, Каме, Оке, Енисею, и красивейшим северным озерам — Онежскому и Ладожскому", — заключила глава ведомства.