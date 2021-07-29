МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" зарегистрировали около 70 стран, однако не каждая из них принимает привитых этим препаратом без дополнительных проверок. О том, куда сейчас можно въехать свободно, а где ждет тестирование, рассказал РБК. Названо важное препятствие для отдыха россиян за границей

Издание напомнило, что к концу июля Россия возобновила авиасообщение еще с двумя европейскими странами — Францией и Чехией, а с 9 августа для россиян должны открыться курорты Египта и Доминиканы. Однако стоит учитывать, что в государствах даже для привитых от COVID действуют ограничения. Так, несмотря на то что российская вакцина "Спутник V" зарегистрирована почти в 70 странах, Евросоюз пока не одобрил ее использование, а некоторые страны Центральной и Западной Европы внесли Россию в красный список, который запрещает въезд туристам.

Несмотря на подобное решение европейского регулятора, вакцину "Спутник V" уже одобрили Венгрия и Словакия. И с 27 июля без ПЦР-тестов и карантина в Венгрию смогут свободно въезжать россияне, привитые не только "Спутником V", но и другими разработанными в России вакцинами ("ЭпиВакКороной", "КовиВаком"). Словацкие власти еще в июне говорили о том, что планируют разрешить въезд привитым "Спутником V" иностранцам, но окончательное решение пока так и не принято.

В целом кроме Венгрии туристов, которые привились российскими вакцинами, без ПЦР-тестов и карантина по приезде готовы принять около 15 стран мира. На таможенном контроле или при пересечении границы прибывающим понадобится лишь сертификат о вакцинации. В Турции потребуется документ на английском языке, но в некоторых странах, например в Молдавии, можно предоставить сертификат на русском или национальном языке.

Отмечается, что большинство стран, включая Турцию, Кипр и Египет, пускают туристов через 14 дней после второй дозы вакцины, Черногория разрешает полностью привитым приехать раньше — через семь дней после второй прививки.

СТРАНЫ, В КОТОРЫЕ ПУСКАЮТ ПРИВИТЫХ "СПУТНИКОМ V" РОССИЯН:

Въезд без ограничений

Венгрия

Турция

Кипр

Молдавия

Черногория

Эстония

Таджикистан

Азербайджан

Венесуэла

Армения

Румыния

Киргизия

Египет

Монголия

Мадейра

Въезд только при наличии отрицательного ПЦР-теста

Болгария

Хорватия

Иордания

Греция

Бахрейн

Тунис

Марокко

Маврикий