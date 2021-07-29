МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") получила допуски на рейсы из Москвы на курорты Египта, готова приступить к полетам с 9 августа, сообщил РИА Новости представитель перевозчика.

"Россия" готова приступить к выполнению регулярных рейсов из Москвы на курорты Египта – Шарм-аль-Шейх и Хургаду с 9 августа. На основании решения оперштаба, авиакомпания получила в Росавиации соответствующие разрешения на выполнение регулярных рейсов из столицы РФ в курортные города арабской республики Египет. Для обеспечения безопасности граждан РФ, авиакомпания заключила соглашение с АО "Шереметьево Безопасность" на предоставление соответствующих услуг в аэропортах Шарм-аль-Шейха и Хургады", — сказал представитель.

Он добавил, что рейсы будут выполняться в партнёрстве с туристическим оператором "Библио-Глобус". При этом число рейсов не уточняется.

"Вестник АТОР" во вторник сообщил со ссылкой на источники, что российские туроператоры обеспокоены тем, что все рейсы на курорты Египта могут отдать только одной компании ("России"), поскольку это затруднит для них исполнение "ковидных обязательств" и предложение туристам отдыха в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе вместо отменившихся ранее туров. Туроператор рассказал о реакции отдыхающих россиян на пожары в Турции

Россия возобновляет с 9 августа авиасообщение с красноморскими курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх с частотой пять рейсов в неделю на каждом из маршрутов, сообщили ранее в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В штабе отметили, что решение о дальнейшем увеличении числа рейсов по этим маршрутам примут по результатам визита российской делегации в Египет для оценки эпидемиологической обстановки.