МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Китайский конгломерат DiDi, владеющий одноименным сервисом такси, на фоне претензий к нему со стороны властей КНР планирует преобразоваться назад в частную компанию спустя всего месяц после первичного публичного размещения акций (IPO) на бирже Нью-Йорка, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. На этом фоне акции DiDi взлетали на 40%. Huawei выбыла из ТОП-5 поставщиков смартфонов на рынке КНР

"Сервис такси DiDi Global рассматривает возможность стать частной компанией, чтобы успокоить власти Китая и компенсировать инвесторам убытки, понесенные с тех пор, как компания разместила акции в США в конце июня…", — говорится в сообщении издания.

В июне DiDi провела IPO по 14 долларов за акцию, в рамках которого компания привлекла около 4,4 миллиарда долларов. Это стало крупнейшим размещением после листинга китайской Alibaba в 2014 году. Однако в июле в СМИ появились сообщения о том, что администрация киберпространства Китая начала проверку деятельности компании для того, чтобы предотвратить риски для национальной безопасности. Затем ведомство потребовало удалить из магазинов ряд приложений, принадлежащих DiDi, из-за незаконного сбора и использования персональных данных пользователей.

По словам источников WSJ, DiDi вела переговоры с банкирами, регулирующими органами и ключевыми инвесторами на тему решения проблем, возникших после размещения бумаг компании на бирже в Нью-Йорке, и преобразование в частную компанию рассматривалось как один из вариантов. Собеседники газеты также сообщили, что цена, которую компания может предложить инвесторам при обратном выкупе, еще не определена, но может достичь стоимости размещения в 14 долларов за акцию и выше.

Накануне акции DiDi завершили основные торги на нью-йоркской бирже на уровне около 8,9 доллара, то есть примерно на 36% ниже цены IPO. После сообщения WSJ котировки на предварительных торгах резко взлетели и на пике доходили до 12,4 доллара, что соответствовало росту на 40%. Сейчас акции растут на 16%, торгуясь около 10,3 доллара.

DiDi Chuxing — ведущая в мире мобильная платформа предоставления транспортных услуг. Компания предлагает полный спектр транспортных сервисов и услуг жизнеобеспечения, доступных через приложение для более чем 550 миллионов пользователей в Азии, Латинской Америке и Австралии. В Россию DiDi пришел в августе 2020 года. Сервис осуществляет более 10 миллиардов пассажирских поездок в год.