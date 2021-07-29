МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. РЖД открывают новый туристический маршрут выходного дня Москва — Петрозаводск — Сортавала — Выборг — Москва, сообщает компания. Авиакомпания "Россия" получила допуск на полеты на курорты Египта

"Туристический поезд № 928/927 как "отель на колесах" будет курсировать по маршруту Москва — Петрозаводск — Сортавала — Выборг — Москва с 13 августа по 27 сентября. Отправление из Москвы — по вечерам пятницы, возвращение — утром в понедельник", — говорится в сообщении. Поезда будут отправляться с Ленинградского вокзала.

Уточняется, что для удобства туристов расписание составлено таким образом, чтобы за два выходных дня они успели насладиться карельской природой и осмотреть достопримечательности Петрозаводска, Северного Приладожья и Выборга, а также побывать на островах Кижи и Валаам или посетить знаменитый природный заповедник — горный парк "Рускеала".

"В составе поезда — вагоны класса "Люкс", а также новейшие двухэтажные купейные и СВ вагоны с увеличенным габаритом второго этажа, бесконтактными зарядками, душем и другими удобствами", — отмечают в компании.

Стоимость билета начинается от 7 848 рублей. Также можно приобрести пакетные туры, включающие не только перевозку поездом, но и экскурсионную программу с питанием. Билеты можно купить на официальном сайте РЖД или через приложение "РЖД Пассажирам".