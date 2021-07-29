МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Эвакуация отелей в провинции Анталья и на курорте Мармарис в Турции из-за лесных пожаров не проводится, заявил РИА Новости глава национальной Федерации отельеров Сурури Чорабатыр. СМИ: эвакуация отелей идет в турецком Мармарисе, где бушует лесной пожар

"Пожар в Манавгате провинции Анталья взят под контроль, идут работы по охлаждению. Надеюсь, до завтра все придет в норму. Туристы продолжают отдыхать в отелях, об эвакуации речи не идет. В Мармарисе тоже в туристических районах туристы продолжают находиться в отелях", — сказал собеседник агентства.

По его словам, на юге Турции стоит небывалая жара, также дует ветер, что способствует распространению огня. "Однако мобилизованы все силы, и, надеюсь, до завтра все придет в норму", — добавил Чорабатыр.

По его данным, также не проводится эвакуация из отелей в Бодруме.

В среду администрация губернатора провинции Анталья сообщила о возникновении сильного лесного пожара в районе Манавгата. В тушении пожара участвуют два самолета, 19 вертолетов и 192 пожарных машины. Из-за сильного ветра и жаркой погоды пламя быстро распространилось на большой территории. В четверг пожар в Манавгате был взят под контроль. Погибли три человека, 122 пострадали. Как сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ в Анталье, информации о пострадавших россиянах не поступало.

Как ранее заявил в четверг министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли, пять вертолетов, один самолет и 30 пожарных машин участвуют в тушении лесного пожара в районе курорта Мармариса. По его словам, эвакуирован один из отелей в районе Бодрума, где также бушует лесной пожар.

По данным министерства сельского и лесного хозяйства, продолжается также тушение лесных пожаров в районе Аксеки провинции Анталья, районе Силифке провинции Мерсин, районе Караисали провинции Адана, районе Пос провинции Османие и районе Яхьялы провинции Кайсери. Всего за последние два дня произошел 41 лесной пожар в 13 турецких провинциях, 31 из них взят под контроль.