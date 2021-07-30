МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Туризм России в первом полугодии 2021 года восстановился на 95% к доковидному уровню, к концу года может восстановиться полностью, сообщила журналистам глава Ростуризма Зарина Догузова. Авиакомпания "Россия" получила допуск на полеты на курорты Египта

"По нашим данным, за первое полугодие в стране отдохнуло 24,6 миллиона человек, что на 85% больше аналогичного периода прошлого года, и всего на 5% меньше доковидного 2019 года", — сказала Догузова.

Она уточнила, что это очень хорошая динамика восстановления отрасли, выше, чем в большинстве стран.

"Темпы восстановления туризма в первом полугодии 2021 года ускорились несмотря на то, что ограничения сохраняются. Якорем остается внутренний туризм, но также постепенно восстанавливаются зарубежные поездки, и, пока в меньшей степени, въездной рынок", — отметила Догузова.

"Мы прикладываем все усилия, чтобы сохранить набранный темп. Рассчитываем, что внутренний туризм полностью восстановиться уже к концу этого года", — добавила глава ведомства.

Догузова также уточнила, что по стране с начала года помимо 24,6 миллиона туристов путешествовало еще 49 миллионов человек без остановки в гостиницах. В лидерах по количеству отдыхающих — Москва, Краснодарский край, Московская область, Санкт-Петербург, Крым и Татарстан. В первую десятку также попали Свердловская область, Башкирия, Нижегородская и Ростовская области. Высокий спрос на Алтай, Байкал, Карелию и Дагестан.

"При этом, несколько десятков регионов показывают прирост отдыхающих даже к доковидному 2019. Москва – абсолютный лидер по приросту. Он составил более 1 миллиона человек или плюс 31% к 2019 году. В первой десятке по темпам прироста также Ростовская область, Алтайский край, Севастополь, Чечня, Кабардино-Балкария и Сахалин. Что касается Черноморского побережья России, то по текущей динамике мы видим, что результаты этого года, скорее всего, превзойдут результаты доковидного 2019 года на 10-15%", — заключила она.