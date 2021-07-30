МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Курортные зоны в турецкой Анталье, где продолжаются лесные пожары, находятся вне опасности, заявил РИА Новости представитель генконсульства РФ в Анталье в пятницу. В Турции опровергли сообщения об эвакуации отелей из-за пожаров

"В Манавгате провинции Анталья и его окрестностях очаги возгорания локализованы. Продолжается пожаротушение в ряде горных районов. В целом, курортные зоны остаются вне опасности. В зависимости от направления ветра сохраняется задымление и запах гари. Это основная проблема, о которой сообщают российские туристы, отдыхающие в регионе. При обращении в индивидуальном порядке туроператоры в координации с генконсульством оказывают им необходимое содействие в переселении в более благополучные с точки зрения пожароопасной ситуации регионы", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в Бодруме накануне вечером удалось справиться с огнем, бушевавшим в непосредственной близости к отелям, расположенным в местечке Гювернджинлик (провинция Мугла).

"Основные точки возгорания потушены. В ходе эвакуации в большей степени из-за стресса к помощи медиков обратились несколько постояльцев из эвакуированных отелей. Всем обратившимся оказана амбулаторная помощь. Руководство отелей, оказавшихся под угрозой возгорания, подтвердили отсутствие существенного ущерба, заверили в полном восстановлении своего функционала. Вслед за этим были предприняты организационные мероприятия по возвращению временно расселенных в близлежащих отелях туристов, включая россиян. Обращения от наших граждан из этой кризисной точки не поступали", — сказал представитель российской дипмиссии.

Ранее министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли сообщал, что тушение 20 лесных пожаров продолжается в шести провинциях на юге страны. Сообщалось также о четырех жертвах стихийного бедствия и 183 пострадавших.

Пожар затронул популярные турецкие курорты Бодрум и Мармарис, в районе которых была произведена эвакуация нескольких отелей. Как сообщил РИА Новости мэр Бодрума Ахмет Арас, лесной пожар в его окрестностях потушен, все эвакуированные туристы вернулись в свои отели, пострадавших нет.