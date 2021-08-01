МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Невакцинированные туристы начали заселяться в отели Сочи по новым правилам, вступившим в силу с 1 августа, теперь непривитым от коронавируса гостям курорта требуется предоставить отрицательный ПЦР-тест и подписать Форму добровольного согласия на прививку в течение трёх дней после заселения.
Гостям, не сделавшим прививку в указанный срок, грозит административная ответственность и штраф в размере до 30 тысяч рублей.
"Если гость добровольно согласен сделать вакцину в нашем городе, он привозит с собой отрицательный ПЦР-тест и здесь у нас заполняет такую вот Форму добровольного согласия на вакцинацию",- сказала руководитель службы приёма и размещения "Сити Парк отель" Ирина Прощенко.
Ранее сообщалось, что согласно изменениям в постановлении губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева "О введении режима повышенной готовности", с 1 августа туристы при заселении в отели должны будут предоставить сертификат о пройденной вакцинации, справку о перенесенном ковиде, либо медицинский отвод для тех, кому противопоказана вакцинация. Невакцинированные туристы письменно обязуются сделать прививку на курорте не позднее трёх дней после размещения в гостинице.
https://1prime.ru/tourism/20210801/834350782.html
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