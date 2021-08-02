МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Спрос на туры в Турцию из-за лесных пожаров со стороны российских туристов на прошлой неделе снизился, но сейчас наблюдается тенденция восстановления новых бронирований, сообщили опрошенные РИА Новости представители отрасли. Турецкие СМИ назвали ответственного за поджог лесов в стране

"На фоне негативного информационного фона по итогам прошлой недели новые бронирования туров в Турцию снизились на 31% по сравнению с позапрошлой неделей, однако, по всей вероятности, тренд является временным, так как присутствует тенденция перераспределения спроса на сентябрь. Турагенты и туристы уверены, что к сентябрю все проблемы с пожарами в Турции будут решены", — сообщили в пресс-службе туроператора "Интурист".

Гендиректор турагентской сети "Магазин горящих путевок" Сергей Агафонов отметил, что на прошлой неделе бронирование новых туров на некоторое время приостанавливалось.

"Когда бушевали пожары, многие, кто должен был в ближайшие дни лететь в Турцию, проявляли обеспокоенность в отношении ситуации там, но сейчас пожары локализованы, ситуация нормализовалась и туристы, которые ради безопасности были эвакуированы из отелей, снова вернулись и продолжают отдых. В связи с этой положительной информацией объем продаж по Турции восстановился на прежний уровень", — сказал Агафонов. Анталья и ряд других провинций Турции объявлены зоной бедствия

В "Интуристе" также отметили, что запросов на досрочное прекращение отдыха не фиксируют. "В случае с регионом Сиде, если поступали жалобы туристов на задымление, им предлагалось переселение в другие курортные районы Турции и отели", — добавили в туроператоре.

"Двадцать девятого июля принимающий офис "Интуриста" в Мармарисе провел превентивные переселения туристов из трех отелей, расположенных в зоне риска. В этот же день, после того, как случилось возгорание еще в нескольких регионах, то всех гостей, которые находились в зоне риска, эвакуировали и разместили в других отелях. 30 июля пожар был ликвидирован и туристы смогли вернуться в свои отели", — рассказали в компании.

Говоря о ближайших датах заезда, в "Интуристе" отметили, что все места на рейсах проданы на 100%. "Самолеты улетают полными, отказов от туров нет", — заключили в туроператоре.

Как заявил ранее в понедельник министр сельского и лесного хозяйства Турции Бкир Пакдемирли, 125 лесных пожаров потушены в Турции в последние дни, пока не взяты под контроль семь пожаров в курортных провинциях Анталья и Мугла. Как сообщил в воскресенье глава минздрава республики Фахреттин Коджа, число погибших при лесных пожарах в Турции возросло до восьми, пострадавших – до 864.