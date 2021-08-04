МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Россияне могут в августе без ПЦР-тестов и сертификатов о вакцинации отправиться отдыхать не только на российские курорты, но и еще в несколько зарубежных стран, сообщили опрошенные РИА Новости представители отрасли.

"Необходимость подтвердить свое состояние здоровья ПЦР-тестом стала уже привычным для путешественников, направляющихся как за рубеж, так и по России, но есть места, где у туристов не спросят ни результат ПЦР-теста, ни сертификат о вакцинации. Среди популярных направлений отдыха, где никаких документов, кроме паспорта, авиабилета и ваучера на отель туристам не понадобится, есть как зарубежные, так и внутрироссийские направления", — сказали в пресс-службе TUI Россия.

В компании уточнили, что к самым популярным зарубежным странам, в которые россияне въезжают без ПЦР-тестов или сертификатов о вакцинации относится Абхазия и Албания. "Отдохнуть в Абхазии туристы могут, забронировав тур с перелетом до Сочи или только проживание. В столицу Албании – Тирану из Москвы, Самары и Екатеринбурга летают прямые рейсы авиакомпании "Уральские авиалинии", — добавили в TUI Россия.

"Россияне "распробовали" Албанию. Это направление впервые после долгого перерыва стало массово доступно для организованных туристов летом 2019 года, благодаря прямому чартеру из Москвы в Тирану. Недельный отдых в Албании обойдется в августе от 43 тысяч рублей на человека", — сказали в туроператоре и добавили, что есть еще ряд стран, которые не требуют предоставление ПЦР-тестов, но с ними нет пока прямого авиасообщения, это Черногория и Доминикана.

"К странам, в которых на сегодняшний день не требуется предъявление ПЦР-тестов, относятся также Мексика и Египет", — рассказали в пресс-службе Anex Tour. В компании отметили, что отдых в августе в Мексике на двоих в отеле четыре звезды за семь ночей придется отдать от 161,3 тысячи рублей. В Египте на этих же условиях — 107 тысяч рублей. Дистанционное высшее образование не устраивает почти половину россиян

"Стоимость туров по России, а именно в Калининград, куда также не нужны тесты и вакцины, составит от 58,4 тысячи рублей на двоих в отеле четыре звезды на семь ночей", — уточнили в Anex Tour. В TUI Россия, в свою очередь, добавили, что хитом этого летнего сезона является остров Сахалин. "Благодаря чартерной цепочке путешествия на остров стали намного доступнее для путешественников из европейской части страны", — констатировали в туроператоре.